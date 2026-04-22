Neuendorf gratuliert Bayern-Frauen zum Titel: "Enorme Entwicklung genommen"

Die Frauen des FC Bayern München sind Deutsche Meisterinnen der Saison 2025/2026. Durch das 3:2 beim 1. FC Union Berlin am 23. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga krönte sich das Team um Cheftrainer José Barcala zum vierten Mal in Folge und zum achten Mal insgesamt zum Meister. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich sowie Christian Wück, Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft, gratulieren auf DFB.de den Deutschen Meisterinnen zum Titel.

Die Meisterschale wird den Münchnerinnen bei ihrem Heimspiel am 25. Spieltag überreicht. Am Samstag, 9. Mai (ab 15.45 Uhr, live in der ARD, auf MagentaSport und DAZN) treffen die alten und neuen Titelträgerinnen auf dem FC Bayern Campus in München auf Eintracht Frankfurt. Die Ehrungsdelegation, die die Schale übergeben wird, bildet sich in diesem Jahr aus Bernd Neuendorf, DFB-Präsident, Christian Wück, Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft und Karen Rotter, Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball.

Wück: "Außergewöhnliche Kontinuität"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Zum insgesamt achten Meistertitel im Frauenfußball gratuliere ich dem FC Bayern München von ganzem Herzen. Meine Glückwünsche gelten allen, die zum Gewinn der Meisterschaft in der Google Pixel Frauen-Bundesliga beigetragen haben, den Spielerinnen, dem Trainer*innen-Team den Verantwortlichen und den Fans. Der FC Bayern hat im Frauenfußball eine enorme Entwicklung genommen und hochprofessionelle Strukturen etabliert. Die jüngsten Erfolge sind Ausdruck dieser hervorragenden Arbeit."

DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich: "Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft, das Trainer*innen- und Betreuer*innenteam sowie den gesamten Klub. Vier Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen, und das noch zu einem so frühen Zeitpunkt, ist sehr beeindruckend. Kluge Entscheidungen, strategische Weitsicht und eine klare Vision sind Teil dieses Erfolges und der sportlichen Dominanz. Mit seiner Überzeugung und dem eindeutigen Bekenntnis der Vereinsspitze für den Frauenfußball ist der FC Bayern München ein herausragender Botschafter für unseren Sport weltweit."

Christian Wück sagt: "Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Vier Titel in Folge und insgesamt der achten Meistertitel sprechen für die außergewöhnliche Kontinuität und Qualität dieses Teams. Cheftrainer José Barcala und seine Mannschaft haben einmal mehr gezeigt, wie konstant und fokussiert sie über eine gesamte Saison hinweg auftreten können. Sich bereits am 23. Spieltag und damit so frühzeitig zum Meister zu krönen, ist ein Ausrufezeichen. Mein Glückwunsch gilt dem gesamten Verein – und ganz besonders auch dem Trainer*innenteam sowie den Spielerinnen, die mit ihren Leistungen auf höchstem Niveau Maßstäbe setzen und damit auch für die Nationalmannschaft von großer Bedeutung sind."