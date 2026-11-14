Nations League
Nations League: So klappt die Qualifikation fürs Viertelfinale
Für die deutsche Nationalmannschaft ist in der UEFA Nations League vor dem Gruppenfinale am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Berlin gegen die Niederlande von Platz eins bis drei noch alles drin. Wie die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp sich fürs Viertelfinale qualifiziert, hat DFB.de zusammengestellt.
Deutschland qualifiziert sich als Gruppensieger fürs Viertelfinale...
... mit einem Sieg gegen die Niederlande, wenn Griechenland nicht gegen Serbien gewinnt.
... mit einem Sieg gegen die Niederlande mit mindestens fünf Toren Vorsprung.
Deutschland qualifiziert sich als Gruppenzweiter fürs Viertelfinale...
... mit jedem Sieg mit maximal vier Toren Vorsprung gegen die Niederlande.
... mit einem Remis gegen die Niederlande, wenn Griechenland gegen Serbien verliert.
Deutschland wird Gruppendritter und verpasst das Viertelfinale...
... bei einer Niederlage gegen die Niederlande.
... bei einem Remis gegen die Niederlande, wenn Griechenland gegen Serbien punktet.
Kategorien: Nations League, Männer-Nationalmannschaft
Autor: dfb
Ticker: Schwedischer Schiedsrichter gegen Oranje
Die Vorrunde der Nations League geht mit den Gruppenspielen in Serbien (3:1) und gegen die Niederlande am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Berlin zuende. Alle Infos dazu im Team-Ticker auf DFB.de.
Klopp: "Das war einfach ein guter Abend"
Die deutsche Nationalmannschaft hat das Viertelfinale der UEFA Nations League nach dem 3:1 in Serbien weiterhin in Sichtweite. Bundestrainer Jürgen Klopp bewertete den überzeugenden Auftritt in Belgrad und blickt auf das Gruppenfinale in Berlin.
Kimmich: "Wir haben guten Fußball gespielt"
Dank eines dominanten Auftritts hat die deutsche Nationalmannschaft in der UEFA Nations League in Serbien ihren zweiten Sieg gefeiert. Bundestrainer Jürgen Klopp und seine Spieler ordneten die Partie im Nachgang ein. DFB.de hat mitgeschrieben.