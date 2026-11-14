Nations League: So klappt die Qualifikation fürs Viertelfinale

Für die deutsche Nationalmannschaft ist in der UEFA Nations League vor dem Gruppenfinale am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Berlin gegen die Niederlande von Platz eins bis drei noch alles drin. Wie die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp sich fürs Viertelfinale qualifiziert, hat DFB.de zusammengestellt.

Deutschland qualifiziert sich als Gruppensieger fürs Viertelfinale...

... mit einem Sieg gegen die Niederlande, wenn Griechenland nicht gegen Serbien gewinnt.

... mit einem Sieg gegen die Niederlande mit mindestens fünf Toren Vorsprung.

Deutschland qualifiziert sich als Gruppenzweiter fürs Viertelfinale...

... mit jedem Sieg mit maximal vier Toren Vorsprung gegen die Niederlande.

... mit einem Remis gegen die Niederlande, wenn Griechenland gegen Serbien verliert.

Deutschland wird Gruppendritter und verpasst das Viertelfinale...

... bei einer Niederlage gegen die Niederlande.

... bei einem Remis gegen die Niederlande, wenn Griechenland gegen Serbien punktet.