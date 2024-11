Mit der Ankunft der Spielen am DFB-Campus heute hat für die Nationalmannschaft die letzte Länderspielperiode des Jahres begonnen. Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt via DFB.de voraus auf die beiden letzten Gruppenspiele in der UEFA Nations League gegen Bosnien und Herzegowina am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) sowie in Ungarn am darauffolgenden Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF).

Julian Nagelsmann über...

... den anstehenden Lehrgang: Diese Maßnahme steht unter speziellen Voraussetzungen. Zwar sind diesmal die Nominierten fast alle da. Jedoch haben wir mehrere angeschlagene Spieler, viele haben mehrere Englische Wochen in den Beinen. Es ist eine Gratwanderung mit den Ambitionen, die wir haben. Gewinnen wir mehr, wenn wir die Spieler an die Belastungsgrenze bringen oder wenn wir sie etwas zu Kräften kommen lassen? Wir werden das von Spiel zu Spiel entscheiden. Der Herbstlehrgang war letztes Jahr der schlechteste, das soll diesmal nicht so sein, allerdings ohne zu überpacen. Wir sind in einem guten Austausch mit den Klubs. Wir wollen die Spiele in jedem Fall nutzen, um am Selbstverständnis zu arbeiten. Wir wollen die Vorfreude der Fans auf Spiele der Nationalmannschaft konservieren. Wir wollen gewinnen und attraktiven Fußball spielen, um Zeichen nach außen und innen zu senden.

... Kompromisse im Hinblick auf einige leichten Verletzungen: Verletzungen haben viel mit Belastung zu tun. Am Ende muss man es annehmen und die richtige Schlüsse daraus ziehen. Ich bin dazu bereit, in diesem Lehrgang in Rücksprache mit den Vereinstrainern den einen oder anderen Kompromiss einzugehen. Aber das ist im Hinblick auf die WM-Qualifikation auch der letzte Jahrgang, bei dem das der Fall ist.

... Veränderungen in den vergangenen zwölf Monaten: Grundlegend verändert hat sich, dass einige Spieler angeschlagen sind wie Jamal Musiala, Florian Wirtz, Robin Koch oder Angelo Stiller - und trotzdem alle da sind. Letztes Jahr hätten manche vielleicht abgesagt. Alle sind aber da und haben Lust zu trainieren und spielen. Wie das zustande kam, weiß ich nicht. Aber es ist so.

... die Torhüterposition: Es gibt noch weitere Optionen für unsere Nummer drei als Stefan Ortega Moreno und Janis Blaswich. Für die jungen Torhüter steht mit der U 21 noch ein wichtiges Turnier nächsten Sommer an. Ich sehe derzeit keinen Sinn darin, einen davon zu berufen. Ob Alex Nübel oder Oli Baumann beginnt, entscheidet auch Torwarttrainer Andreas Kronenberg. Ich gebe meine Meinung dazu ab und habe am Ende den Hut auf. Beide können sich in den Trainingseinheiten noch ins Gespräch bringen.

... die Rückkehr von Julian Brandt: Generell habe ich immer betont, dass Türen für Spieler nie geschlossen sind und ich am Ende nur nach Leistung bewerte. Wir haben aber auch ein paar Verletzte und mussten den Kader umbauen. In Dortmund spielt Julian derzeit sehr stabil und ist demnach unter den Kandidaten, die in den Kader nachrücken. Er hat es sich durch gute Leistungen verdient, muss diese nun aber auch bei uns zeigen, um einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen.

... die Nachnominierung von Leroy Sané: Ich war im steten Austausch mit ihm. Es war geplant, dass Leroy im Verein zunächst noch mehr Rhythmus sammelt. Aber er hat es in den vergangenen Wochen schon sehr gut gemacht. Auch er hat bei uns eine gewisse Rolle zu erfüllen. Er weiß auch, dass ich rund um das EM-Viertelfinale gegen Spanien nicht ganz zufrieden mit ihm gewesen bin. Was er eigentlich kann, weiß aber auch jeder. Am Ende liegt es an ihm, sich zu zeigen. Ich bin guter Dinge, dass er es auch machen wird.

... mögliche neue spielerische Einflüsse: Die Notwendigkeit sehe ich auch in einem begrenzten Rahmen. Wenn wir nur denselben Stiefel spielen, sind wir zu leicht ausrechenbar. Wir werden noch die eine oder Spieleröffnung reinbringen und Phasen, in denen wir reinen Ergebnisfußball spielen. Wir werden aber keinen komplett anderen Fußball spielen.