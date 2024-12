Viertelfinalteilnahme in der UEFA Nations League? Schon gesichert! Die deutsche Nationalmannschaft kann deshalb ohne Druck in die letzten beiden Gruppenspiele des Wettbewerbs gehen. Gewinnen will die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trotzdem beide. Die erste Chance bietet sich heute (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im Europa-Park-Stadion in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina. Mit einem Sieg wäre auch der Gruppensieg fix. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zum Spiel im FAQ zusammen.

Welcher TV-Sender zeigt das Spiel gegen Bosnien und Herzegowina live?

Der Kölner Privatsender RTL und das ZDF teilen sich in dieser Saison die Nations-League-Spiele des DFB-Teams auf. Beim Spiel in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina ist RTL am Zug. Das darauf folgende Duell mit Ungarn in Budapest am kommenden Dienstag, 19. November (ab 20.45 Uhr), überträgt das ZDF live.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Bosnien und Herzegowina aus?

Die Partie in Freiburg ist erst das vierte Duell zwischen den beiden Nationen - und das zweite in diesem Jahr. Zwei der Vergleiche gewann die DFB-Auswahl, zuletzt im Hinspiel am 11. Oktober 2024 in Zenica mit 2:1 dank eines Doppelpacks von Deniz Undav. Zuvor gab es in Freundschaftsspielen 2010 ein 3:1 und 2003 beim Premierenduell das einzige Unentschieden (1:1).

Wie ist die Tabellenkonstellation in Gruppe 3?

Nach vier von sechs Spieltagen liegt die DFB-Auswahl (zehn Punkte) fünf Zähler vor den Niederlanden und Ungarn (je fünf Punkte). Bosnien und Herzegowina steht mit nur einem Punkt auf Rang vier. Bei einem weiteren Dreier wäre die DFB-Auswahl sicher Gruppensieger.

Wer steht im deutschen Kader?

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit einem Neuling und mehreren Rückkehrern in die beiden anstehenden Länderspiele in der Nations League. Für die Partien gegen Bosnien und Herzegowina und Ungarn nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals Torhüter Stefan Ortega Moreno von Manchester City. Die Dortmunder Mittelfeldspieler Julian Brandt und Felix Nmecha kehren nach einem Jahr Abstinenz neben Kai Havertz (FC Arsenal), Jamal Musiala (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt) und Benjamin Henrichs (RB Leipzig) zurück in das 23 Mann starke Aufgebot. Deniz Undav (VfB Stuttgart) reist verletzt nicht an, für ihn kehrt auch Leroy Sané (Bayern München) in den Kreis der Nationalmannschaft zurück.

Wer leitet das Spiel?

Schiedsrichter der Begegnung ist der Grieche Vassilis Fotias, er wird an den Seitenlinien unterstützt von seinen Landsleuten Andreas Meintanas und Vasileios Nikolakakis. Ebenfalls aus Griechenland kommt der Vierte Offizielle Fotios Polychronis, der VAR Angelos Evangelou und der VA-Assistent Stefanos Koumparakis.

Was müssen Fans vor dem Stadionbesuch wissen?

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans in Freiburg vor Ort wichtig ist, ist immer rechtzeitig vor den Spielen in den Fan-Infos des DFB zu finden.

Wie geht die Nations League für das DFB-Team weiter?

Zum Abschluss der Gruppe 3 geht es am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und auf zdf.de) zum Auswärtsspiel in die Puskas-Arena in Budapest gegen Gastgeber Ungarn.

Worum geht es in der Nations League?

Qualifizierten sich bislang die Sieger der vier Vierergruppen der Liga A direkt für das Final Four, gibt es nun eine K.o.-Runde mehr. Dem Finalturnier ist ein Viertelfinale mit Hin-und Rückspiel vorgeschaltet, das die ersten beiden Teams jeder Gruppe aus der Topliga erreichen. Danach geht es wie gewohnt mit der Finalrunde der besten Vier weiter. Im Halbfinale und Endspiel fällt die Entscheidung jedoch weiterhin in nur einer Partie.

Es gibt auch wieder Auf- und Absteiger. Die viertplatzierten Teams der Gruppen in den Ligen A und B steigen in die jeweils niedrigere Klasse ab. In der Liga C treten die zwei schlechtesten Letzten den direkten Gang in Liga D an. Während alle Gruppensieger direkt aufsteigen, gibt es auch über die Play-offs weitere Chancen. Dort treffen die Drittplatzierten der Liga A in Hin- und Rückspiel auf die Zweitplatzierten der Liga B, Gleiches gilt für die Dritten der Liga B und Zweiten der Liga C. Ebenfalls ermitteln die zwei besten Gruppenvierten der Liga C und die zwei Gruppenzweiten der Liga D weitere Auf- und Absteiger.

Was bedeutet die Nations League für die WM 2026?

Europa besitzt für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada 16 Startplätze, von denen zwölf an die Sieger der zwölf WM-Qualifikationsgruppen gehen werden. Die übrigen vier Tickets spielen die zwölf Gruppenzweiten der Qualifikation und die vier besten Nations-League-Gruppensieger, sofern sie nicht bereits für die WM qualifiziert sind, unter sich aus.

Was steht in diesem Jahr noch an?

Nach der Nations-League-Vorrunde warten gleich zwei Auslosungen auf die Nationalmannschaft. Zunächst wird am 22. November in Nyon das Viertelfinale des Wettbewerbs ausgelost, das zwischen dem 20. und 25. März 2025 ausgespielt wird. Dabei bekommen die Gruppenersten für die K.o.-Partien in Hin- und Rückspiel jeweils einen Gruppenzweiten zugelost. Ausgerichtet wird das Finalturnier vom 4. bis 8. Juni 2025 in einem Teilnehmerland der vier Halbfinalisten.

Noch vor Weihnachten erfahren Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team auch, gegen wen es in der Qualifikation zur FIFA WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA geht: Am 13. Dezember werden in Zürich die Lose dafür gezogen.