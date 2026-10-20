Nach WM-Auftaktsieg: U 17 will gegen Marokko nachlegen

Für die deutschen U 17-Juniorinnen steht heute (ab 20 Uhr, live bei DAZN) ihr zweites Gruppenspiel der U 17-Weltmeisterschaft an. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Argentinien trifft das Team von Cheftrainerin Sabine Loderer im Women’s Football Complex in Salé auf Gastgeber Marokko. Die Marokkanerinnen führen nach ihrem 4:0 gegen Neuseeland punktgleich mit Deutschland die Tabelle an.

"Nach dem sehr guten ersten Schritt ins Turnier wollen wir direkt nachlegen und freuen uns auf die besondere Herausforderung, gegen das Gastgeberland zu spielen", sagt Loderer. "Aus dem Spiel gegen Argentinien haben wir das ein oder andere Takeaway mitgenommen und in der Nachbereitung aufgearbeitet. Wir wollen noch schärfer und konsequenter agieren, um einen bedeutenden zweiten Schritt im Turnier zu setzen."