Nach Spielabsage: Bremen gegen Hoffenheim neu terminiert

Die am Sonntag kurzfristig abgesagte Begegnung des 7. Spieltags in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim wurde neu terminiert. Die Partie wird am Donnerstag, 29. Oktober (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), auf Platz 11 des Bremer Weserstadions nachgeholt.

Aufgrund einer Krankheitswelle im Team der Gastgeberinnen, weshalb den Bremerinnen nicht ausreichend einsatzfähige Spielerinnen zur Verfügung standen, wurde das Spiel abgesagt: Werder Bremen hatte kurzfristig am Spieltag von seinem Recht auf Spielabsetzung gemäß § 15 der Durchführungsbestimmungen der DFB-Spielordnung Gebrauch gemacht.