Krankheitswelle: Bremen gegen Hoffenheim kurzfristig abgesagt

Die für heute geplante Begegnung des 7. Spieltags in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen dem SV Werder Bremen und der TSG Hoffenheim ist auf Antrag des SV Werder Bremen kurzfristig abgesetzt worden. Grund dafür ist eine Krankheitswelle im Team der Gastgeberinnen, weshalb den Bremerinnen derzeit nicht ausreichend einsatzfähige Spielerinnen zur Verfügung stehen. Werder Bremen hatte kurzfristig am Spieltag von seinem Recht auf Spielabsetzung gemäß § 15 der Durchführungsbestimmungen der DFB-Spielordnung Gebrauch gemacht.

Ein Nachholtermin wird in Kürze bekanntgegeben. Ursprünglich sollte die Partie heute um 16 Uhr auf Platz 11 des Bremer Weserstadions angepfiffen werden.