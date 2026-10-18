Google Pixel Frauen-Bundesliga

Krankheitswelle: Bremen gegen Hoffenheim kurzfristig abgesagt

18.10.2026
Heimspielstätte der Werder-Frauen: Platz 11 des Weserstadions Foto: picture alliance / DeFodi Images | Mario Hommes

Die für heute geplante Begegnung des 7. Spieltags in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen dem SV Werder Bremen und der TSG Hoffenheim ist auf Antrag des SV Werder Bremen kurzfristig abgesetzt worden. Grund dafür ist eine Krankheitswelle im Team der Gastgeberinnen, weshalb den Bremerinnen derzeit nicht ausreichend einsatzfähige Spielerinnen zur Verfügung stehen. Werder Bremen hatte kurzfristig am Spieltag von seinem Recht auf Spielabsetzung gemäß § 15 der Durchführungsbestimmungen der DFB-Spielordnung Gebrauch gemacht. 

Ein Nachholtermin wird in Kürze bekanntgegeben. Ursprünglich sollte die Partie heute um 16 Uhr auf Platz 11 des Bremer Weserstadions angepfiffen werden.

Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga

Autor: dfb

Mehr zum Thema

Google Pixel Frauen-Bundesliga

Bauereisen beschert Union dritten Dreier in Serie

Der 1. FC Union Berlin setzte seinen Aufwärtstrend in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auch nach der Länderspielpause fort. Das Team von Trainerin Marie-Louise Eta erkämpfte sich einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg.

Mehr lesen
Google Pixel Frauen Bundesliga, Google Pixel, Ball, Platzhalter, Nike, Meisterschale, Schale, TV-News, 2026/2027, tvnews, Schmuckbild, Symbolbild
Google Pixel Frauen-Bundesliga

FAQ: Hier ist der 7. Spieltag im TV und Stream zu sehen

Die Frauen-Bundesliga ist zurück aus der Länderspielpause. Am heutigen Sonntag stehen im Rahmen des 7. Spieltags zwei weitere Partien auf dem Programm, darunter die Partie zwischen Mainz und Wolfsburg. DFB.de hat alle Infos zu den Liveübertragungen.

Mehr lesen
Google Pixel Frauen-Bundesliga

Frankfurt verteidigt Platz drei mit 1:1 in Leverkusen

Eintracht Frankfurt bleibt Tabellendritter in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Das Team von Trainer Niko Arnautis kam im Topspiel des 7. Spieltages vor 1136 Zuschauer*innen zu einem 1:1 (0:1) beim direkten Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen.

Mehr lesen