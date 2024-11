Jamal Musiala entwickelt sich beim FC Bayern München immer mehr zum Schlüsselspieler und möchte seine starke Form nun auch in der Nationalmannschaft in den beiden letzten Gruppenspielen in der UEFA Nations League gegen Bosnien und Herzegowina am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) sowie in Ungarn am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) unter Beweis stellen. Der 21-Jährige spricht auf DFB.de über Perfektion, Fouls und den Einfluss seiner Trainer.

Jamal Musiala über...

... Erwartungen für die nächsten Turniere mit der Nationalmannschaft: Auch wenn die EM zuletzt nicht so perfekt gelaufen ist, haben wir gesehen, welche Möglichkeiten in Zukunft da sind. Wir haben noch eineinhalb Jahre bis zur nächsten WM. Wir wollen bis dahin Schritte nach vorne machen, viele Spiele gewinnen und zudem alles mitnehmen, was wir aus den beiden vergangenen Turnieren gelernt haben.

... seinen Weg zu einem "perfekten" Spieler: Für mich ist es wichtig, nach und nach Schritte nach vorne zu machen. Schon vergangenes Jahr hatte ich Fortschritte gemacht, nur Tore und Assists haben noch gefehlt. Ich muss weiter an mir arbeiten, damit ich Schritt für Schritt besser werde und dabei möglichst verletzungsfrei bleiben, damit ich in möglichst vielen Spielen meine Leistung bringen kann.

... Effizienz im Abschluss: Schussübungen nach dem Training habe ich schon immer gemacht, damit es in vielen Spielsituationen schon im Kopf ist, den Ball gut zu treffen. Was sich jetzt geändert hat, ist es, auch die einfachen Tore zu erzielen. Ich habe zuletzt viele einfache Tore geschossen. Ich will immer da sein, wenn die Möglichkeit besteht, den Ball reinzumachen.

... den Einfluss seiner Trainer Kompany und Nagelsmann: Mit den Trainerteams habe ich ein gutes Verhältnis. Wir sind offen miteinander, wollen möglichst gewinnen und Schritte nach vorne machen. Mit Julian habe ich bereits viele Gespräche geführt, als ich in jungen Jahren in München zum Stammspieler geworden bin. Er hat mir viel geholfen, mein Spiel besser zu machen. Ich möchte von jedem Trainer auch Hinweise und Kritik annehmen.

... Fouls gegen ihn: Wie jeder andere Spieler auch versuche ich, mit den Schiedsrichtern zu reden. Es ist wichtig, bei vielen Fouls gegen sich eine gute Kommunikation zu haben. Ich möchte aber nicht so viel meckern. Fouls sind halt ein Teil des Spiels, da muss man einfach durchkommen.

... seinen Umgang mit öffentlichen Lobeshymnen: Über die Jahre habe ich immer weniger darauf geblickt. Es macht zwar Spaß, schöne Sachen über sich zu lesen. Aber wenn es mal nicht läuft, sollte man erst recht nicht immer darauf schauen. Man sollte immer die gleichen Routinen haben und lieber den Fokus darauf legen, besser zu werden und weiter an sich zu arbeiten.