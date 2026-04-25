Mühlhaus rettet Remis für Bremen vom Punkt

RB Leipzig setzte seine Positivserie in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auch nach der Länderspielpause fort. Das Team von Trainer Jonas Stephan kam am 23. Spieltag gegen den SV Werder Bremen zu einem 1:1 (1:0) und blieb dabei bereits zum achten Mal in Folge ohne Niederlage - bei drei Siegen und fünf Remis.

U 23-Nationalstürmerin Delice Boboy (13.) brachte die Gastgeberinnen vor 1016 Zuschauer*innen im RB-Trainingszentrum schon früh in Führung. Nationalspielerin Larissa Mühlhaus (64., Foulelfmeter) sorgte in der zweiten Halbzeit mit ihrem 13. Saisontreffer, davon neun vom Punkt, für den Ausgleich. Sie sicherte dem SV Werder bereits das siebte Unentschieden in der laufenden Spielzeit. Das ist der Höchstwert in der Liga.

Es war bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison. Beim Hinspiel in Bremen (2:1) und auch im Achtelfinale des DFB-Pokals in Leipzig (5:4 im Elfmeterschießen) hatte jeweils der SV Werder das bessere Ende für sich. Diesmal reichte es nur zu einem Unentschieden. Dadurch verpassten die Bremerinnen die Chance, zumindest vorerst auf Platz vier zu klettern und bis auf drei Punkte an den Tabellendritten Eintracht Frankfurt heranzukommen.

Stephan: "Zweites Tor hat gefehlt"

"Wir haben vielleicht die beste erste Halbzeit dieser Saison gespielt", meinte RB-Trainer Jonas Stephan. "Wir waren im Gegenpressing sehr dominant, nur das zweite Tor hat gefehlt. Auch in den zweiten Durchgang kommen wir gut rein, aber Bremen ist clever und holt den Elfmeter raus. Ich gehe nicht glücklich nach Hause."

Leipzigs Torschützin Delice Boboy sagte: "Vor der Pause haben wir es gut gemacht, da waren wir überlegen. In der zweiten Hälfte hatten wir eine schwierige Phase. Am Ende ist es unglücklich. Mein Tor geht zu 80 Prozent auf Lisa, ich stand einfach richtig."

Werder-Trainerin Friederike Kromp erklärte: "Vor allem in den ersten 20 Minuten hatten wir große Probleme, haben den Leipzigerinnen zu viele Räume angeboten, die sie dann auch genutzt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber eine bessere Energie auf den Platz gebracht und waren in der Schlussphase drauf und dran, noch das Siegtor zu erzielen. Unter dem Strich geht das Ergebnis aber in Ordnung."

Kapitänin Hausicke kehrt zurück

Im Vergleich zum 1:1 beim FC Carl Zeiss Jena vor der Länderspielpause gab es bei RB Leipzig nur eine Änderung in der Anfangsformation. Für Victoria Krug, die den Verein nach dem Saisonende verlassen wird, rückte Andrea Norheim in die Hintermannschaft der Sächsinnen.

Drei Tage nach dem Punktgewinn im Nachholspiel gegen den VfL Wolfsburg (0:0) entschied sich Werder-Trainerin "Fritzy" Kromp auch nur für zwei Umstellungen. Kapitänin Lisa Hausicke kehrte nach abgesessener Gelbsperre für Sarah Gutmann, die gegen die Wölfinnen die Rote Karte gesehen hatte, ins Team zurück. Außerdem stürmte die frühere Leipzigerin Medina Desic für Lena Petermann, die zunächst auf der Bank Platz nahm.

Tuana Mahmoud, Caroline Siems, Sharon Beck, Verena Wieder und Rieke Dieckmann fehlten die Gästen von der Weser weiterhin verletzungsbedingt. Offensivspielerin Amira Arfaoui, die in der kommenden Saison für den Ligakonkurrenten SC Freiburg auf Torejagd gehen wird, gehörte nach ihrer Rotsperre erstmals wieder zum Kader.

Baum legt für Boboy auf

Die Leipzigerinnen übernahmen schnell die Initiative und kamen durch einen Distanzschuss von Marleen Schimmer, den Bremens Torhüterin Mariella El-Sherif über die Latte lenkte, zum ersten gefährlichen Abschluss. Nur wenig später belohnte sich RB für eine druckvolle Anfangsphase. Dabei sorgte eine Kombination von zwei U 23-Nationalspielerinnen für die Führung. Lisa Baum setzte sich auf der rechten Seite stark durch und passte den Ball von der Torauslinie zurück. Mittelstürmerin Delice Boboy hatte keine Mühe, den Ball zum 1:0 (13.) ins Netz zu befördern.

Auch in der Folgezeit blieben die Gastgeberinnen am Drücker. So zwang Lisa Baum Torfrau Mariella El-Sherif mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze zu einer Glanzparade. Nur wenig später parierte die Österreicherin mit einer Fußabwehr gegen Marleen Schimmer, die mit links abgezogen hatte.

Auf der Gegenseite sorgte lediglich ein Kopfball von Medina Desic nach einem Freistoßflanke von Nationalspielerin Larissa Mühlhaus für ein wenig Gefahr. Die Mittelstürmerin konnte den Ball nicht auf das Tor bringen. Damit blieb es bei der verdienten 1:0-Führung von RB Leipzig. Wermutstropfen für die Gastgeberinnen: Marleen Schimmer schied kurz vor der Pause verletzungsbedingt aus. Für sie kam Victoria Krug.

El Sherif mit Fingerspitzen

In der zweiten Halbzeit kam der SV Werder deutlich besser ins Spiel und erarbeitete sich sogar leichte Vorteile. Mit einem Distanzschuss konnte Bremens Außenstürmerin Mara Alber RB-Torhüterin Elvira Herzog zwar nicht beindrucken. Nur wenig später war die U 23-Nationalspielerin jedoch im Leipziger Strafraum von Emilia Asgeirsdottir nur durch ein Foul zu bremsen. Den fälligen Strafstoß verwandele Larissa Mühlhaus, die am Tag vor der Partie ihren Wechsel im Sommer zu Eintracht Frankfurt bekanntgegeben hatte, sicher zum 1:1-Ausgleich (64.).

In der Schlussphase wurde die Begegnung zu einem offenen Schlagabtausch, beide Teams spielten auf Sieg, konnten sich aber nicht mehr mit dem Siegtreffer belohnen. Ein abgefälschter Abschluss von Delice Boboy ging am Tor vorbei, einen Versuch von Lisa Baum hielt Mariella El Sherif fest, ehe die Bremer Torhüterin eine gefährliche Freistoßflanke der eingewechselten Gina Chmielinski gerade noch mit den Fingerspitzen vor Delice Boboy zur Ecke klären konnte.

Auf der anderen Seite hatte der SV Werder sogar noch die etwas besseren Möglichkeiten. So landete ein Kopfball von Innenverteidigerin Michelle Ulbrich auf dem Tornetz. Noch näher war Maja Sternad dem entscheidenden Tor, als sie nach einer weiten Flanke von Außenverteidigerin Chiara D'Angelo ebenfalls mit dem Kopf an den Ball kam, aber zu wenig Druck entwickeln konnte, um Elvira Herzog zu überwinden. Daher blieb es beim 1:1.