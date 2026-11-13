U 21-Männer
Mit fünf Änderungen gegen Belgien
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft geht heute (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) mit einer auf fünf Positionen geänderten Aufstellung ins Länderspiel gegen Belgien. Im Vergleich zum letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien im Oktober rücken Dennis Seimen, Cajetan Lenz, Anton Kade, Hennes Behrens und Muhammed Damar neu ins Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo.
Die Startelf: Seimen - Baum, Collins, Quarshie (C), Lenz, Kade, Aseko, Pejcinovic, Behrens, Brunner, Damar.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
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