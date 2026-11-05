Niclas Füllkrug kehrt in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Der 24-malige Nationalspieler von Werder Bremen, mit derzeit neun Saisontreffern erfolgreichster Torschütze der Bundesliga, wurde am heutigen Donnerstag von Bundestrainer Jürgen Klopp in den insgesamt 24 Mann starken Kader für die beiden finalen Gruppenspiele in der UEFA Nations League gegen Serbien und die Niederlande berufen. Außerdem nominierte Klopp erstmals U 21-Nationalspieler Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach für die A-Nationalmannschaft.

Jürgen Klopp sagt im Interview mit DFB.TV: "Ich freue mich riesig auf die nächsten beiden Spiele. Wir haben in der Mannschaft einen bunten Mix aus sehr jung und durchaus erfahren dabei. Es war nach dem 44er-Kader im September schwer, diese Auswahl zu treffen, weil - und das ist eigentlich die gute Nachricht - es wieder mehr Spieler verdient hätten, dabei zu sein. Aber so soll es sein. Je mehr Qualität man hat, desto schwieriger im positiven Sinne werden die Entscheidungen, die man zu treffen hat."

Die Nationalmannschaft kommt von Montag an bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach zusammen. In den Rückspielen im Rahmen der UEFA Nations League trifft Deutschland zunächst am Freitag, 13. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), in Belgrad auf Serbien und im Anschluss am Montag, 16. November (ab 20.45 Uhr, live in der ARD), im Olympiastadion Berlin auf Tabellenführer Niederlande. Das Hinspiel gegen Serbien hatte das DFB-Team im Oktober in München mit 2:0 gewonnen, das Hinspiel im September gegen die Niederlande in Amsterdam endete 1:1.

Für das Niederlande-Spiel gibt es noch Restkarten im DFB-Ticketshop.