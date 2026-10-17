Meppen hält Jena mit Remis auf Abstand

Mit dem dritten Unentschieden in Serie hielt der Tabellenfünfte SV Meppen den direkten Verfolger FC Carl Zeiss Jena zum Auftakt des 9. Spieltages in der 2. Frauen-Bundesliga auf Abstand. Das direkte Duell der beiden früheren Erstligisten endete 2:2 (1:1). Beide Klubs, die unverändert zwei Zähler auseinander liegen, konnten sich zwischenzeitlich Hoffnung auf die volle Ausbeute machen.

Der FC Carl Zeiss Jena erwischte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Elira Terakaj (16.) zunächst den besseren Start in die Begegnung. Bente Marie Bode (34.) glich aber noch vor der Halbzeitpause für die Emsländerinnen aus. Im zweiten Durchgang drehte der SVM durch Lilly Bartke (60.) die Partie. Die eingewechselte Anna Olmala (70.) wendete für die Gäste aus Thüringen aber noch die dritte Niederlage in Serie ab.