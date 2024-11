Cheftrainer Marcel Loosveld hat seinen 15-köpfigen Kader für die im Dezember startende EM-Qualifikation der Futsal-Nationalmannschaft nominiert. Die DFB-Auswahl trifft am 12. Dezember (ab 18 Uhr) zunächst auswärts auf Rumänien, ehe es am 18. Dezember (ab 18.30 Uhr) in der SWT-Arena in Trier gegen Zypern geht.

"Die EM-Qualifikation beginnt für uns direkt mit zwei Schlüsselspielen, in denen wir unbedingt punkten wollen", sagt Marcel Loosveld. "Nach unseren guten Leistungen und der erfreulichen Entwicklung unserer Mannschaft in den vergangenen Jahren wollen wir den eingeschlagenen Weg mutig weitergehen. Daher starten wir mit dem klaren Ziel in die EM-Qualifikation, 2026 erstmals bei einer EM-Endrunde dabei zu sein. Da wir im internationalen Vergleich nach wie vor eine sehr junge Futsal-Nation sind, wird das eine große Herausforderung, die wir jedoch gerne annehmen und die uns weiterbringen wird."

Nach "Schlüsselspielen" geht's gegen WM-Dritten Ukraine

Dritter Gruppengegner des deutschen Teams, das aktuell auf Platz 26 der UEFA-Rangliste steht, wird die Ukraine (5. der Rangliste), die bei der Futsal-Weltmeisterschaft im September in Usbekistan Platz drei erreichte. Die Duelle mit der Ukraine sind für den 31. Januar und 4. Februar 2025 angesetzt. Abgeschlossen wird die Qualifikation zur Europameisterschaft 2026 in Lettland und Litauen mit den Rückspielen gegen Rumänien (15.) und Zypern (38.) am 11. und 15. April 2025.

Lediglich der Erstplatzierte der Vierergruppe ist direkt für die Endrunde qualifiziert. Der Gruppezweite spielt mit den Zweiten der anderen sieben Qualifikationsgruppen in einer Playoffrunde die verbleibenden vier EM-Tickets aus.

Die Spieltermine in der EM-Qualifikation:

12. Dezember 2024, EM-Qualifikation: Rumänien – Deutschland

18. Dezember 2024, EM-Qualifikation: Deutschland – Zypern (Trier, SWT-Arena)

31. Januar 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Ukraine (Göppingen, EWS Arena)

4. Februar 2025, EM-Qualifikation: Ukraine – Deutschland

11. April 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Rumänien (Dresden, BallsportARENA)

15. April 2025, EM-Qualifikation: Zypern – Deutschland