U 23-Frauen
Live auf YouTube: U 23 trifft auf Belgien
In der finalen Phase der Länderspielrunde spielt die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft im spanischen Murcia noch um die Endplatzierung. Heute (ab 19 Uhr, live auf DF1, DAZN und bei YouTube) duelliert sich das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky im Estadio Nueva Condomina mit Belgien um den Einzug ins Spiel um Platz fünf.
"Wir wollen gegen Belgien zeigen, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Unser Ziel ist es, einen starken Auftritt hinzulegen und uns in Murcia als geschlossene, überzeugende Mannschaft zu präsentieren. Wenn wir diesen ersten Schritt überzeugend gehen, können wir gegen Italien oder Portugal nachlegen und unsere Entwicklung sichtbar vorantreiben", sagt Urbansky vor dem Spiel.
Je nach Ausgang der Partie spielt die deutsche U 23 am kommenden Donnerstag in Murcia um Platz fünf (ab 19 Uhr) oder sieben (ab 13 Uhr). Gegner dort wird Italien oder Portugal sein, die parallel zum deutschen Spiel aufeinandertreffen.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: dfb
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