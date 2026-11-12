Zwei Weltmeister, eine Doppelweltmeisterin und eine Trainer-Legende: Die HALL OF FAME des deutschen Fußballs verzeichnet vier herausragende Zugänge. Mit Uli Hoeneß, Pierre Littbarski, Hennes Weisweiler und Kerstin Stegemann legte sich die 33-köpfige Jury in ihrer jährlichen Sitzung im Deutschen Fußballmuseum auf Persönlichkeiten fest, die jede für sich gleich für mehrere bedeutende Kapitel in der 150-jährigen Fußballhistorie stehen.

Der 1983 verstorbene Hennes Weisweiler prägte als Trainer zunächst die große Zeit der legendären Gladbacher Fohlen-Elf zu Beginn der 1970er-Jahre, mit der er drei Meistertitel sowie den Gewinn des DFB-Pokals und des UEFA-Cups feierte. Mit dem 1. FC Köln holte er 1978 dann das „Double“ aus Meisterschaft und Pokal. Bei New York Cosmos und den Grasshoppers Zürich hatte er später auch im Ausland großen Erfolg. Der DFB benannte ihm zu Ehren 2005 seine zentrale Ausbildungsstätte zum Erwerb der Fußballlehrer-Lizenz in Hennes-Weisweiler-Akademie um.

Zwei Weltmeister und eine Doppelweltmeisterin

Unter Weisweiler begann beim 1. FC Köln die große Karriere von Pierre Littbarski. Der gebürtige Berliner ist einer der erfolgreichsten Spieler der 1980er-Jahre überhaupt. Mit der deutschen Nationalmannschaft erreichte er dreimal hintereinander das WM-Finale, mit dem Titelgewinn 1990 in Italien als ultimative Krönung.

Uli Hoeneß hat über Jahrzehnte wie kaum ein anderer das Fußballgeschehen in Deutschland mitbestimmt. Als Manager, Präsident, Aufsichtsratsvorsitzender und Ehrenpräsident formte er den FC Bayern München zu einem internationalen Top-Verein. Ausschlaggebend für seine Berufung in die HALL OF FAME des deutschen Fußballs ist aber nicht zuletzt seine herausragende Bilanz als Spieler. Bis zum frühzeitigen Karriereende mit 27 Jahren infolge einer schweren Knieverletzung wurde Hoeneß dreimal Deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger, dreimal Gewinner des Europapokals der Landesmeister (heutige Champions League) und einmal Weltpokalsieger. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er innerhalb von zwei Jahren Europameister (1972) und Weltmeister (1974).

Littbarski und Hoeneß kommen zusammen nur auf etwas mehr als die Hälfte der Anzahl an Länderspielen von Kerstin Stegemann. Die 191-malige Nationalspielerin war maßgeblich an den größten Erfolgen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft beteiligt, für die sie über 14 Jahre zum Einsatz gekommen ist. Bei den WM-Triumphen 2003 und 2007 stand sie im Finale jeweils in der Startelf. Nach dem Turnier 2007 wurde sie zudem in das All-Star-Team der WM gewählt. Dazu kommen vier Europameistertitel und drei olympische Bronzemedaillen.

Hoeneß: "Ich bin dem Fußball unendlich dankbar"

Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums und Vorsitzender der HALL-OF-FAME-Jury, sagt: "Die Liste an Persönlichkeiten, die sich die Aufnahme in die HALL OF FAME des deutschen Fußballs verdient haben, ist lang. Viel namhafter hätten die Neuzugänge aber kaum sein können. Alle vier haben über einen langen Zeitraum Außergewöhnliches für den deutschen Fußball geleistet. Sie verkörpern die Tugenden, die für nachhaltigen Erfolg von großer Bedeutung sind: Unbändiger Fleiß, ausgeprägtes Durchsetzungsvermögen, der stete Glaube in die eigene Leistungsfähigkeit und hier und da auch ein gewisses Maß an Schlitzohrigkeit. Kerstin Stegemann, Uli Hoeneß, Pierre Littbarski und Hennes Weisweiler haben sich lange auf höchstem Niveau behauptet und sich mit ihrer Individualität immer zum Wohle ihrer jeweiligen Teams eingebracht."

Uli Hoeneß erklärt: "Es ist eine große Ehre, in die Hall of Fame des deutschen Fußballs berufen zu werden. Ich werde meine Zeit als Spieler nie vergessen. Das war die schönste Zeit: Der Moment, als wir mit dem FC Bayern 1974 erstmals den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben - da hätte für mich die Welt stehen bleiben können! Ich bin dem Fußball unendlich dankbar, was er mir alles ermöglicht hat, und mir war immer wichtig, auch etwas zurückzugeben. Wenn ich den FC Bayern heute anschaue, denke ich, dass unsere Fans stolz sein können: Sportlich erfolgreich, wirtschaftlich stabil, sozial extrem engagiert. Der FC Bayern ist für viele Menschen eine Heimat und wirkt über den Sport hinaus – das ist in meinen Augen gerade in der heutigen Zeit mindestens so wichtig wie jeder Titel."

Pierre Littbarski meint: "Ich freue mich riesig, in die Hall of Fame im Deutschen Fußballmuseum aufgenommen zu werden. Genauso freue ich mich für Hennes Weisweiler und Uli Hoeneß, die über Jahre die Bundesliga und den deutschen Fußball sportlich und menschlich geprägt haben. Ich habe die Berufung in erster Linie meinen Kollegen und meinem WM-Trainer von 1990, Franz Beckenbauer, zu verdanken. Wenn man als kleiner Spund davon träumt, Fußballprofi zu werden, es in die Bundesliga schafft, zur Nationalmannschaft kommt, Weltmeister wird und ganz zum Schluss noch in die Hall of Fame aufgenommen wird, dann kann man sagen: Mehr geht nicht. Danke!"

Stegemann: "Erst mal die ganzen Namen gegoogelt"

Gisela Weisweiler, die Witwe von Hennes Weisweiler, sagt: "Es freut mich sehr, dass man Hennes nicht vergessen hat, obwohl er jetzt schon über 40 Jahre nicht mehr bei uns ist. Die Ehre, die er nun im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund erhält, bekräftigt seinen Platz in der deutschen Fußballgeschichte. Mein Mann hat bei vielen Klubs, für die er gearbeitet hat, Zeichen gesetzt und Spuren hinterlassen. Dass Pierre Littbarski, der zu Beginn seiner Karriere mit Hennes gearbeitet hat, zeitgleich mit ihm berufen wird, ist wunderbar. Hennes wäre sicher sehr stolz gewesen, dass er in die Hall of Fame berufen wird."

Kerstin Stegemann erklärt: "Die Aufnahme in die Hall of Fame ist eine Riesenehre für mich. Ich habe erst mal die ganzen Namen gegoogelt, die dort versammelt sind - und es macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ich jetzt zu diesem Kreis dazugehöre. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das macht mich unheimlich stolz, ich habe heute Nacht viel besser geschlafen und freue mich schon jetzt auf die Gala im Deutschen Fußballmuseum, wo ich dann den einen oder anderen treffen werde."

Besondere Auszeichnung seit 2019

Die HALL OF FAME des deutschen Fußballs wurde 2018 vom Deutschen Fußballmuseum initiiert und mit einer großen Gala am 1. April 2019 und der Aufnahme der Gründungself um Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Andreas Brehme, Matthias Sammer, Lothar Matthäus, Günter Netzer und Uwe Seeler feierlich eröffnet. Seitdem erhält sie jedes Jahr weitere Neuzugänge, die von einer aktuell 33-köpfigen Jury mit führenden Sportjournalisten Deutschlands berufen werden.

Die HALL OF FAME des deutschen Fußballs ist Teil der Dauerausstellung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Grundsätzlich können deutsche Persönlichkeiten aus dem Männer- und Frauenfußball von 1900 bis heute berufen werden, die ihre Karriere mindestens fünf Jahre beendet haben. Zu berücksichtigen sind insbesondere herausragende Leistungen in der Nationalmannschaft vor und nach dem Krieg, in der ehemaligen DDR-Auswahl sowie im nationalen und internationalen Vereinsfußball.

Die nächsten Neuen bei den Männern und Frauen werden im Herbst 2027 durch die Jury berufen.

Bislang in die HALL OF FAME des deutschen Fußballs berufen wurden insgesamt 60 Legenden (41 Männer, 19 Frauen):

Jahrgang 2026: Uli Hoeneß, Pierre Littbarski, Hennes Weisweiler – Kerstin Stegemann

Jahrgang 2025: Bernard Dietz, Ottmar Hitzfeld – Pia Wunderlich

Männer, Doppeljahrgang 2023/24: Bert Trautmann, Guido Buchwald, Bastian Schweinsteiger, Horst Hrubesch, Jupp Heynckes, Otto Rehhagel

Männer, Jahrgang 2022: Philipp Lahm, Bernd Schuster, Karl-Heinz Rummenigge

Frauen, Jahrgang 2022: Nadine Angerer, Ariane Hingst, Anne Trabant-Haarbach, Christa Kleinhans, Bärbel Wohlleben

Männer, Jahrgang 2021: Jürgen Kohler, Horst Eckel, Joachim Streich, Miroslav Klose, Udo Lattek

Männer, Jahrgang 2020: Berti Vogts, Michael Ballack, Andreas Möller, Klaus Fischer, Rudi Völler

Männer, Jahrgang 2019: Oliver Kahn, Hans-Jürgen Dörner, Wolfgang Overath, Jürgen Klinsmann, Helmut Schön

Frauen, Jahrgang 2019 (Gründungself): Silke Rottenberg; Steffi Jones, Doris Fitschen, Nia Künzer; Renate Lingor, Silvia Neid, Martina Voss-Tecklenburg, Bettina Wiegmann; Inka Grings, Birgit Prinz, Heidi Mohr; Tina Theune

Männer, Jahrgang 2018 (Gründungself): Sepp Maier; Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Andreas Brehme; Günter Netzer, Lothar Matthäus, Fritz Walter, Matthias Sammer; Uwe Seeler, Gerd Müller, Helmut Rahn; Sepp Herberger

Die Jury zur HALL OF FAME des deutschen Fußballs bilden (33 Mitglieder):

Dirk Adam (Sports Illustrated Deutschland), Frederik Ahrens (Hamburger Morgenpost), Gernot Bauer (Seven.One), Michael Bracher (DAZN), Alfred Draxler (BILD), Stefan Frommann (WELT/WELT am SONNTAG), Thomas Fuhrmann (ZDF), Tobias Goldbrunner (kicker), Pit Gottschalk (Fever Pit‘ch), Dr. Sebastian Harfst (RedaktionsNetzwerk Deutschland), Anno Hecker (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Christian Hollmann (dpa), Karsten Kellermann (Rheinische Post), Jürgen Koers (Lensing Media), Udo Kreuer (Radio NRW), Erich Laaser (VDS), Alexander Laux (Hamburger Abendblatt), Christian Löer (Kölner Stadt-Anzeiger), Tino Meyer (Sächsische Zeitung), Oliver Mucha (SID), Peter Müller (Journalist), Mario Nauen (Sky Deutschland), Manuel Neukirchner (Deutsches Fußballmuseum), Sonja Pahl (FFH Mediengruppe), Karsten Prehn (Amazon Prime), Dirk Preiß (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten), Astrid Rawohl (Deutschlandfunk), Alexander Rösner (RTL Deutschland), Steffen Simon (DFB), Karl Valks (WDR/ARD), Martin Volkmar (ran), Mark Weishaupt (Saarbrücker Zeitung), Sebastian Weßling (Funke Medien)