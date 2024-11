Lisa Baum und der HSV: "Das Maximum herausholen"

Heute (ab 14 Uhr) findet in der 2. Frauen-Bundesliga das Topspiel zwischen dem Tabellenvierten Hamburger SV und Ligaprimus 1. FC Nürnberg statt. Der HSV hatte schon in der vorherigen Spielzeit den Aufstieg nur knapp verpasst. Im DFB.de-Interview spricht HSV-Angreiferin Lisa Baum mit Mitarbeiter Peter Haidinger über ihre Ziele, die U 20 WM in Kolumbien und den anstehenden 18. Geburtstag.

DFB.de: Hallo Lisa! Spitzenreiter 1. FC Nürnberg kommt nach Hamburg. Überwiegt die Vorfreude oder herrscht eine gewisse Anspannung im Team?

Lisa Baum: Wir haben in den zurückliegenden Wochen gute Leistungen gezeigt, deshalb hält sich die Anspannung in Grenzen. Wir freuen uns auf das Topspiel, wollen uns mit den besten Gegnern in der Liga messen. Genau für diese Partien spielen wir alle Fußball.

DFB.de: Wie bewertest Du die Tabellensituation drei Spieltage vor der Winterpause?

Baum: Wir haben bislang eine gute Saison gespielt, befinden uns als Tabellenvierter weiterhin in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen. Wenn wir auch eine ordentliche Rückrunde hinlegen, ist noch vieles möglich. Es ist aber noch ein langer Weg.

DFB.de: In der zurückliegenden Saison hatte der HSV als Liganeuling schon lange Zeit um den Aufstieg mitgespielt, musste am Ende dem 1. FFC Turbine Potsdam und dem FC Carl Zeiss Jena den Vortritt lassen. In welchen Bereichen hat das Team Fortschritte gemacht?

Baum: Wir sind noch enger zusammengewachsen. In der Vorsaison wussten wir nicht genau, was auf uns zukommt. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt, spielen einen reiferen Fußball und können jetzt mit schwierigen Situationen besser umgehen.

DFB.de: Eine Woche nach dem Nürnberg-Spiel steht das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den FC Carl Zeiss Jena an. Wie schätzt Du die Chancen auf das Weiterkommen ein?

Baum: Im DFB-Pokal ist grundsätzlich gegen jeden Gegner alles möglich. Wir kennen Jena noch aus der abgelaufenen Saison. Beide Mannschaften haben sich weiterentwickelt, ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe.

DFB.de: Nur zwei Tage nach dem DFB-Pokalspiel wirst Du Deinen 18. Geburtstag feiern. Hast Du schon etwas Großes geplant?

Baum: Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich mir mit einem Sieg gegen Jena selbst ein Geburtstagsgeschenk machen würde. (lacht) Eine große Party ist aber erstmal nicht geplant, solange die Saison noch läuft. Meinen Geburtstag werde ich irgendwann im Dezember nachfeiern.

DFB.de: Du hast mit der U 17 des Hamburger SV die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft gewonnen und mit den Frauen den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Was bedeutet Dir der Verein?

Baum: Ohne den Hamburger SV wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin. Beim HSV wurde ich für die Nationalmannschaft gesichtet, durfte mich im Verein entwickeln und schon mit 15 Jahren meine ersten Spiele im Frauenbereich machen. Der HSV bedeutet mir sehr viel.

DFB.de: Wegen der U 20 WM in Kolumbien hast Du die ersten vier Meisterschaftsspiele verpasst. Mit welchen Erlebnissen bist Du nach Hamburg zurückgekehrt?

Baum: Für mich als junge Spielerin war die WM eine spannende Erfahrung. Dafür bin ich sehr dankbar. Es war ein langer und intensiver Monat. Deshalb habe ich mich auch unglaublich gefreut, wieder zu Hause bei meiner Familie und bei meinen Freunden zu sein.

DFB.de: Im WM-Viertelfinale ist das DFB-Team im Elfmeterschießen gegen die USA ausgeschieden. Welche Erinnerungen sind bei Dir haften geblieben?

Baum: So etwas hatte ich zuvor noch nie erlebt. Wir führten noch in der Nachspielzeit 2:0 und waren schon fast eine Runde weiter. Durch einen Doppelschlag der Amerikanerinnen mussten wir dann in die Verlängerung, die torlos endete. Im Elfmeterschießen ist der Traum vom Halbfinale endgültig geplatzt. Es war eine bittere Erfahrung, aus der wir unsere Lehren gezogen haben. Aber auch das gehört im Fußball dazu. Beim nächsten Mal wollen wir es besser machen.

DFB.de: Du giltst als eines der größten Talente im deutschen Frauenfußball. Wie sehr treibt Dich das an, um noch besser zu werden?

Baum: Es freut mich, wenn ich so gesehen werde und diese Anerkennung bekomme. Ich finde es aber wichtig, bodenständig zu bleiben, da ich noch am Anfang meiner Karriere stehe. Meine Priorität ist, mich als Spielerin weiterzuentwickeln. Dafür werde ich alles tun.

DFB.de: Wie würdest Du Deine Spielweise beschreiben?

Baum: Ich habe eine gute Grundschnelligkeit, kann mich als Flügelspielerin im Dribbling ganz gut durchsetzen. Mir wurde auch gesagt, dass meine Spielweise bei den Fans sehr gut ankommt und attraktiv aussieht. Das freut mich natürlich.

DFB.de: Wie lauten Deine persönlichen und sportlichen Ziele für diese Saison?

Baum: Persönlich will ich beim HSV die nächsten Schritte in meiner Karriere machen. Ich möchte helfen, mit dem Team das Maximum herauszuholen.