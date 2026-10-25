Ligaprimus Viktoria Berlin baut Vorsprung aus

Viktoria Berlin festigte am 10. Spieltag die Tabellenführung in der 2. Frauen-Bundesliga. Das 2:0 (1:0) beim FC Carl Zeiss Jena bedeutete für die Hauptstädterinnen bereits den achten Sieg nacheinander. Außerdem ist die Viktoria nun seit 392 Minuten ohne Gegentreffer.

In Jena brachte Aneta Polaskova (39.) das Team von Trainer Miren Catovic kurz vor der Halbzeit auf Kurs. Schon wenige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit steuerte Melina Reuter (57.) den Treffer zum Endstand bei. Der FC Carl Zeiss Jena wartet nun seit vier Begegnungen auf einen Dreier und ging dabei zum dritten Mal in diesem Zeitraum leer aus.

Hertha BSC jetzt auf Rang drei

Der Vorsprung von Ligaprimus Viktoria Berlin auf einen Nichtaufstiegsplatz wuchs auf vier Punkte an. Der Stadtrivale und zuvor ärgste Verfolger Hertha BSC musste sich nämlich mit einem 1:1 (1:1) gegen die SG 99 Andernach begnügen. Die Gastgeberinnen gerieten durch einen Treffer von Ina Keller (9.) in Rückstand. Lotte Reimold (22.) wendete die zweite Saisonniederlage ab. Die SG Andernach konnte erst als drittes Team in dieser Saison gegen Hertha BSC punkten.

Aufgrund der schlechteren Tordifferenz fielen die Berlinerinnen hinter die punktgleiche SGS Essen auf den dritten Platz zurück. Die SGS hatte schon am Samstag das Revierderby gegen den VfL Bochum 6:0 gewonnen.

Für den SV Meppen setzt sich eine ungewöhnliche Serie fort. Das 2:2 (1:2) beim 1. FFC Turbine Potsdam war für die Emsländerinnen schon das vierte Unentschieden in Serie. In Potsdam bewies das Team von Trainerin Katharina Börger Comeback-Qualitäten. Laura Lindner (1.) und Julia Hüsch (24.) brachten den 1. FFC Turbine zweimal in Führung. Sonja Lux (12.) und Marleen Kropp (89.) konnten für den SVM jeweils ausgleichen.

Gladbach setzt sich weiter ab

Borussia Mönchengladbach befindet sich in der Tabelle auf dem Weg nach oben. Das Team von Trainer Jonas Spengler konnte beim 3:1 (2:0) gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim erstmals in dieser Saison nach einem Sieg einen weiteren Dreier nachlegen. Maßgeblichen Anteil daran hatte Kiki Scholten (40., Foulelfmeter/45.+1, Foulelfmeter/87, Handelfmeter), die alle drei Treffer der Borussia beisteuerte.

Jasmin Bornemann (52.) hatte für die Hoffenheimerinnen zwischenzeitlich verkürzt. Die Schlussminuten musste die TSG nach der Gelb-Roten Karte für Leni Wileschek wegen wiederholten Foulspiels (88.) in Unterzahl bestreiten. Der Vorsprung der Mönchengladbacherinnen auf einen Abstiegsplatz beträgt jetzt acht Punkte.

Wetvolle Luft von der Gefahrenzone hat sich auch die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt verschafft. Die von Kim Fellhauer trainierten Frankfurterinnen entschieden das Duell mit dem Nachwuchsteam des 1. FC Köln 1:0 (0:0) für sich. Dank des Treffers von Vivien Lia (81., Foulelfmeter) liegt die Eintracht fünf Punkte vor einem Abstiegsrang.

Der FC Ingolstadt 04 fuhr erstmals seit vier Partien (drei Unentschieden) wieder die volle Punktzahl ein. Die Schanzerinnen setzten sich 2:0 (2:0) gegen den SC Sand durch. Emilie Fähnrich (29.) und Emma Kusch (33.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass sich der FCI vom ehemaligen Tabellennachbarn absetzen konnte. Aufgrund des starken Regens und Wind war das Spiel in der 78. Minute für etwa 15 Minuten unterbrochen.