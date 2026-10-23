Lena Martens: "Mit einem guten Gefühl in die K.-o.-Runde gehen"

Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Gruppenspielen haben sich die deutschen U 17-Juniorinnen bei der Weltmeisterschaft in Marokko vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Nach dem 4:2 gegen Gastgeber Marokko spricht U 17-Nationalspielerin Lena Martens im DFB.de-Interview über den erfolgreichen WM-Start, ihren Treffer gegen Marokko, die Auszeichnung als Player of the Match und das bevorstehende Gruppenspiel gegen Neuseeland.

DFB.de: Lena, mit dem 4:2 gegen Gastgeber Marokko habt ihr euren zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel gefeiert und euch vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Wie zufrieden seid ihr mit eurem bisherigen Start in die Weltmeisterschaft?

Lena Martens: Unser Fazit fällt auf jeden Fall positiv aus. Wir haben die ersten beiden Spiele gewonnen und das macht uns als Mannschaft glücklich und zufrieden. Besser hätte der Start in die Weltmeisterschaft für uns kaum laufen können. Die beiden Siege stärken unser Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Darauf wollen wir aufbauen und in den nächsten Spielen genauso weitermachen.

DFB.de: Ihr habt eine starke erste Halbzeit gespielt und seid mit einer 3:0-Führung in die Pause gegangen. Was hat aus deiner Sicht besonders gut funktioniert?

Martens: Wir haben als Mannschaft zusammengehalten und sehr variabel gespielt. Außerdem haben wir das Selbstvertrauen aus dem ersten Spiel mitgenommen und sind mit viel positiver Energie in die Partie gegangen. Von Anfang an waren wir aggressiv und laut, haben uns gegenseitig gepusht und unser Herz auf dem Platz gelassen. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit hat man das deutlich gesehen.

DFB.de: Du hast mit deinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 selbst zum Sieg beigetragen. Wie hast du den Moment erlebt?

Martens: Es ist natürlich ein tolles Gefühl, bei einer Weltmeisterschaft ein Tor zu schießen. Darüber habe ich mich riesig gefreut. Noch schöner ist es aber, wenn man damit der Mannschaft helfen und einen Beitrag zum Sieg leisten kann.

DFB.de: Schon beim Auftaktsieg gegen Argentinien wurdest du als Player of the Match ausgezeichnet. Was bedeutet dir diese persönliche Auszeichnung bei deiner ersten Weltmeisterschaft?

Martens: Für mich steht immer die Mannschaft an erster Stelle. Am wichtigsten ist, dass wir als Team erfolgreich sind und unsere Spiele gemeinsam gewinnen. Natürlich freue ich mich trotzdem sehr über so eine Auszeichnung und bin auch stolz darauf.

DFB.de: Am Freitag steht gegen Neuseeland das letzte Gruppenspiel an. Was erwartet ihr von diesem Gegner und worauf wird es ankommen, um auch das dritte Spiel erfolgreich zu bestreiten?

Martens: Mit Neuseeland erwartet uns ein Team mit einem anderen Spielstil als in den ersten beiden Turnierspielen. Unser Anspruch ist es, auch diesem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Dafür müssen wir als Mannschaft geschlossen auftreten, uns gegenseitig unterstützen und von der ersten Sekunde an präsent sein. Wir wollen auch das dritte Spiel erfolgreich bestreiten und mit einem guten Gefühl in die K.-o.-Runde gehen.

DFB.de: Wie groß ist die Vorfreude auf die K.-o.-Phase und wie viel Selbstvertrauen geben euch die bisherigen Auftritte für die kommenden Aufgaben?

Martens: Die Vorfreude ist riesig und die bisherigen Spiele geben uns ein gutes Gefühl für alles, was kommt. Wir wollen im dritten Gruppenspiel unsere bisherigen Turnierleistungen bestätigen. Unser Teamzusammenhalt und unsere Intensität ist dabei unser Fundament für nächste Schritte. Momentan gilt unser Fokus aber rein dem nächsten Schritt und nach dem Neuseelandspiel richten wir dann den Blick auf das Achtelfinale.