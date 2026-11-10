Krattenmacher: "Die U 21 ist ein Meilenstein"

Die U 21-Nationalmannschaft steht vor den ersten Testspielen nach der erfolgreichen EM-Qualifikation. Am Freitag (ab 18 Uhr, live auf ProSieben Maxx und Joyn) trifft das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo auf Belgien. Vor der Partie im Stadion an der Hafenstraße in Essen, haben sich die beiden Mittelfeldspieler Muhammed Damar und Maurice Krattenmacher den Fragen der Pressevertreter gestellt. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen.

Maurice Krattenmacher über...

... seine Nominierung: Ich habe mich riesig gefreut. Als ich den Anruf bekommen habe, war ich überglücklich und ein Stück weit stolz auf mich, weil es ein Meilenstein ist, in die U 21 berufen zu werden. Ich verspüre eine große Vorfreude auf die nächsten Tage. Ich werde es genießen, für Deutschland spielen zu können, und wenn ich meine Chance bekomme, möchte ich sie natürlich bestmöglich nutzen.

... die erste Trainingseinheit: Wir haben unsere Abläufe trainiert. Für mich war es auch ein kleines Kennenlernen, obwohl ich viele Spieler aus den anderen U-Nationalmannschaften schon kannte oder bereits gegen sie gespielt hatte.

... seine vielen Vereine und Elversberg: Ich konnte bisher bei jedem Verein viel lernen. Ich fühle mich in Elversberg sehr wohl. Wenn wir weiter gut als Team agieren, können wir unsere Ziele erreichen. Als junger Spieler erhält man bei Elversberg seine Chance und das Team nimmt einen super auf. Die Mischung aus Vertrauen und einem guten Trainerteam, das mir viel mitgeben kann, ist extrem hilfreich.

... die Kaderqualität bei der U 21: Viele Bundesliga-Stammspieler und Topspieler der 2. Bundesliga – wie Muhammed – wurden nominiert. Deshalb haben wir eine hohe Qualität im Kader und müssen uns vor den anderen Nationen nicht verstecken.

Muhammed Damar über...

... seine Rückkehr: Meine letzte Nominierung ist ein Jahr lang her und ich habe mich sehr gefreut, altbekannte Gesichter wiederzusehen. Es ist eine Ehre für mich, für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Es macht einen Riesenspaß, hier zu sein. Ich habe sehr viel Liebe vom Personal und den Spielern gespürt, weshalb die Rückkehr sehr emotional war.

... den Kontakt mit Antonio Di Salvo: Ich war immer im engen Austausch mit Antonio Di Salvo. Er hat mich immer angerufen – egal, ob ich dabei war oder nicht. Dafür war ich sehr dankbar, und das habe ich ihm auch so gesagt. Es bedeutet mir viel, dass ich immer nah dran bin, obwohl es vielleicht im Verein nicht immer lief. Das Wichtigste ist, dass es im Verein läuft. Dann kann man auch bei der U 21 dabei sein. Ich bin stolz, wieder hier zu sein, nachdem ich im Verein wieder öfter getroffen habe. Ich denke, dass ich immer gute Spiele beim DFB gemacht habe, sodass der Trainer mich nicht so leicht vergessen konnte. Ich habe sehr an ihm geschätzt, dass er mir Sachen mitgegeben hat, an denen ich noch arbeiten muss, um wieder dabei zu sein. Dieser offene Austausch zwischen Spieler und Trainer ist sehr wichtig für uns.

... seine alten Trainer: Ich habe noch einen guten Austausch mit meinem ehemaligen U 19-Trainer Guido Streichsbier. Er hat mich sogar mal bei einem Wolfsburg-Spiel besucht.

... die Erwartungen an die Spiele: Wir haben uns verdientermaßen für die EM qualifizieren können. Das war das Wichtigste. Die zwei Vorbereitungsspiele für die EM sind die letzten in diesem Jahr. Wir wollen natürlich gut abschneiden, denn Belgien und Kroatien könnten auch Gegner in der EM-Gruppenphase werden. Wir wollen ein Zeichen setzen und Spielpraxis sammeln – insbesondere die Spieler, die zurückgekehrt sind, wie ich. Ich freue mich einfach, mal wieder das Gefühl zu spüren, für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Gegen Mannschaften wie Belgien oder Kroatien spielen zu können, ist toll. Wir haben große Ziele, die wir erreichen wollen.

... Nicolo Tresoldis ausstehende Verbandsentscheidung: Ich habe mit Nicolo ein bisschen geredet. Jeder sollte so eine Entscheidung für sich selbst treffen, und am Ende entscheidet sein Herz. Er ist ein Topspieler und wird die richtige Wahl treffen. Wir wünschen ihm nur das Beste.

... die Freizeit der Spieler: Wir nehmen die Spiele und Trainingseinheiten sehr ernst und wollen uns gut vorbereiten. Wenn wir mal Freizeit haben, gehen wir vielleicht einen Kaffee trinken in der Nähe. Wir schätzen es sehr, hier zu sein, und wollen die Zeit nutzen.

... Tom Ritzy Hülsmann: Er ist unglaublich groß. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn gefragt, was für Tabletten er nimmt. Er meinte, es sind die Gene, seine Eltern seien auch sehr groß. Als er vor mir stand und mir die Hand geben wollte, musste ich drei Etagen hochschauen (lacht).