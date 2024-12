Jetzt bewerben: Optimiertes DFL/DFB-Diplom Management im Profifußball startet im September 2025

Christian Gentner (VfB Stuttgart) hat ihn absolviert. Marcel Schäfer (RB Leipzig) auch. Kathleen Krüger (FC Bayern München) ist Absolventin des zweiten Jahrgangs. Neben den drei haben 62 weitere Personen aus insgesamt 38 verschiedenen Klubs in vier Jahrgängen seit 2020 die Ausbildung für verantwortliche Positionen im deutschen Fußball durchlaufen. Nun bekommt der als Management im Profifußball gestartete Lehrgang von DFL und DFB einen neuen Anstrich – und noch genauer auf das Kompetenzprofil von Sportdirektor*innen zugeschnittene Inhalte.

Das neue DFL/DFB-Diplom Management im Profifußball beginnt im September 2025. Die Bewerbungsphase dafür startet schon jetzt: Bis zum 31. März 2025 können Klubs der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga Personen bei DFL und DFB nominieren. Unter bis zu 20 Teilnehmer*innen werden auch wieder zwei Stipendiatinnen sein, deren Lehrgangsplätze DFL und DFB gemeinsam finanzieren.

Rettig: "Entwickeln Format nochmal weiter"

Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Nach vier erfolgreich durchgeführten Jahrgängen entwickeln wir das Format nochmal weiter und passen die Inhalte nach einer ausgiebigen internationalen Benchmarkanalyse und Evaluation an. Darüber hinaus fördern wir durch die erneute Vergabe von zwei Stipendien für Bewerberinnen weiterhin gezielt Frauen in verantwortungsvollen Rollen im Profifußball."

Ansgar Schwenken, DFL-Direktor Spielbetrieb und Fans, sagt: "Die Anforderungen an die Sport-Verantwortlichen eines Profiklubs sind sehr vielfältig – und werden zunehmend noch komplexer. Darauf bereiten wir künftige Entscheidungsträger*innen mit unserem Diplom vor – auf umfassender Basis und in praxisnaher Ausgestaltung."

Mit dem Relaunch passen DFL und DFB den Rhythmus des Diploms an: Ab 2025 startet das Programm alle zwei Jahre, dann mit bis zu 20 Teilnehmer*innen. In insgesamt zehn Modulen, verteilt über 20 Monate, werden die Teilnehmer*innen kompetenzorientiert ausgebildet. Das Lehrgangskonzept beruht dabei weiterhin auf den drei Säulen Bundesliga Know-how, Sportliches Know-how und Management Know-how.