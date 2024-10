Interwetten: Verzicht auf Sportwetten im Amateurfußball

DFB-Partner

Futsal: Tickets fürs Türkei-Spiel in Nürnberg

Am 6. November 2024 (ab 18.30 Uhr) empfängt die deutsche Futsal-Nationalmannschaft von Cheftrainer Marcel Loosveld die Türkei in der Kia Metropol Arena in Nürnberg. Karten sind im DFB-Ticketshop erhältlich. Weitere Infos gibt es hier.