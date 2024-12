Gruppenfinale in der Nations League: Deutschland gegen Ungarn live im ZDF

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich durch das herausragende 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina am Samstag vorzeitig Platz eins in der Nations-League-Gruppe 3 gesichert. Zum Jahresabschluss trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann heute (ab 20.45 Uhr) in Budapest auf Ungarn. DFB.de hat die wichtigsten Infos zur Partie im FAQ.

Welcher TV-Sender zeigt das Spiel gegen Ungarn live?

Das ZDF überträgt das Nations-League-Spiel gegen Ungarn heute live aus der Puskas-Arena in Budapest ab 20.15 Uhr. Moderiert wird das sportstudio von Jochen Breyer mit Expertin Friederike Kromp und Experte Per Mertesacker. Die Partie wird von Oliver Schmidt kommentiert. Der Jahresabschluss des DFB-Teams kann auch im Livestream in der ZDF-Mediathek verfolgt werden.

Wie sieht die Bilanz gegen Ungarn aus?

Das Spiel gegen Ungarn ist der 40. Vergleich zwischen den beiden Nationen. 15 Mal gewann Deutschland, zwölf Niederlagen musste ein DFB-Team gegen die Magyaren einstecken, zwölf Mal hieß es am Ende unentschieden.

Das letzte Aufeinandertreffen datiert aus dem vergangenen September. In Düsseldorf ließ Deutschland Ungarn beim 5:0 zum Auftakt der Nations League keine Chance. Niclas Füllkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic und Kai Hacertz trafen im ersten Spiel nach dem bitteren Viertelfinal-K.o. bei der Heim-EM gegen Spanien. Auch bei der EURO 2024 standen sich die beiden Nationen gegenüber. Im zweiten Gruppenspiel schossen Musiala und der inzwischen zurückgetretene damalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan Deutschland zu einem 2:0 in Stuttgart.

Der wohl berühmteste Vergleich der beiden Mannschaften datiert vom 4. Juli 1954. Beim Wunder von Bern krönte sich die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Sepp Herberger gegen die damals hochfavorisierten Ungarn um Férenc Puskás und Co. mit 3:2 zum Weltmeister. Legenden waren geboren. Es war der erste WM-Titel für das DFB-Team, drei weitere sollten noch folgen...

Um was geht es in diesem Spiel noch?

Der Gruppensieg in der Nations League ist durch das auf allen Ebenen überzeugende 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina am Samstag eingetütet. Mit vier Siegen gegen eben jene Ungarn (5:0), Bosnien und Herzegowina (2:1, 7:0) und die Niederlande (1:0) sowie einem Remis gegen die Holländer (2:2) thront Deutschland mit 13 Zählern uneinholbar auf Platz eins der Nations-League-Gruppe 3. Die Elftal folgt auf Rang zwei (8 Punkte) vor Ungarn (5) und Bosnien und Herzegowina (1).

Im neuen Nations-League-Modus steht Deutschland damit im Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel. Danach geht es wie gewohnt mit der Finalrunde der besten Vier weiter. Im Halbfinale und Endspiel fällt die Entscheidung weiterhin in nur einer Partie.

Es gibt auch wieder Auf- und Absteiger in der Nations League. Die viertplatzierten Teams der Gruppen in den Ligen A und B steigen in die jeweils niedrigere Klasse ab. In der Liga C treten die zwei schlechtesten Letzten den direkten Gang in Liga D an. Während alle Gruppensieger direkt aufsteigen, gibt es auch über die Play-offs weitere Chancen. Dort treffen die Drittplatzierten der Liga A in Hin- und Rückspiel auf die Zweitplatzierten der Liga B, Gleiches gilt für die Dritten der Liga B und Zweiten der Liga C. Ebenfalls ermitteln die zwei besten Gruppenvierten der Liga C und die zwei Gruppenzweiten der Liga D weitere Auf- und Absteiger.

Doch für die deutsche Nationalmannschaft geht es auch darum, im Jahr 2024 - nach 90 Minuten - ungeschlagen zu bleiben. Nur beim bitteren und unglücklichen Viertelfinal-Aus gegen Spanien bei der Heim-EM im Sommer kassierte Deutschland eine Niederlage - mit 1:2 erst nach Verlängerung.

Wer leitet das Spiel?

Der Kroate Duje Strukan leitet die Begegnung. Der 40-Jährige ist seit 2017 FIFA-Schiedsrichter. Bei einem großen Turnier war er aber noch nicht im Einsatz, auch ein DFB-Länderspiel hat er noch nicht gepfiffen. Strukan erhält an den Seitenlinien Unterstützung von seinen Assistenten Bojan Zobenica und Alen Jakšić. Vierter Offizieller ist Patrik Kolarić, als VAR Daniele Chiffi aus Italien im Einsatz.

Was müssen Fans vor dem Stadionbesuch wissen?

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans in Budapest vor Ort wichtig ist, ist immer rechtzeitig vor den Spielen in den Fan-Infos des DFB zu finden.

Was bedeutet die Nations League für die WM 2026?

Europa besitzt für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada 16 Startplätze, von denen zwölf an die Sieger der zwölf WM-Qualifikationsgruppen gehen werden. Die übrigen vier Tickets spielen die zwölf Gruppenzweiten der Qualifikation und die vier besten Nations-League-Gruppensieger, sofern sie nicht bereits für die WM qualifiziert sind, unter sich aus.

Was steht in diesem Jahr noch an?

Nach der Nations-League-Vorrunde warten gleich zwei Auslosungen auf die Nationalmannschaft. Zunächst wird am 22. November in Nyon das Viertelfinale des Wettbewerbs ausgelost, das zwischen dem 20. und 25. März 2025 ausgespielt wird. Dabei bekommen die Gruppenersten für die K.o.-Partien in Hin- und Rückspiel jeweils einen Gruppenzweiten zugelost - Deutschland kann auf Italien, Kroatien oder Dänemark treffen. Ausgerichtet wird das Finalturnier vom 4. bis 8. Juni 2025 in einem Teilnehmerland der vier Halbfinalisten.

Noch vor Weihnachten erfahren Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team auch, gegen wen es in der Qualifikation zur FIFA WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA geht: Am 13. Dezember werden in Zürich die Lose dafür gezogen.