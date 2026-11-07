Gladbach bestätigt gute Form mit Derbysieg in Köln

Borussia Mönchengladbach zählt in der 2. Frauen-Bundesliga weiterhin zu den formstärksten Teams. Die Mannschaft von Trainer Jonas Spengler behielt am 11. Spieltag im rheinischen Duell bei der zweiten Mannschaft des Rivalen 1. FC Köln 2:1 (1:0) die Oberhand. Für die Borussia war es der dritte Sieg in Serie.

Pauline Deutsch (32.) schoss die Mönchengladbacherinnen zur Pausenführung. Die frühere Gladbacherin Emily Tichelkamp (84.) ließ die Kölnerinnen mit ihrem Ausgleichstor auf etwas Zählbares im Kampf um den Klassenverbleib hoffen. Alina Abdii (86.) ließ aber schon wenig später erneut die Borussia jubeln. Der FC bleibt damit sieglos am Tabellenende.

"Das war eine sehr gute Performance in der ersten Halbzeit", freute sich Gladbachs Trainer Jonas Spengler. "Wir waren gut in den Zweikämpfen, haben viele Duelle auf den Flügeln gesucht und waren sehr dominant. Wir haben es unnötig spannend gemacht, aber jetzt genießen wir den Erfolg. Die Stimmung in der Kabine ist aktuell sehr gut."