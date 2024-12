Giulia Gwinn ist Nationalspielerin des Jahres 2024

Die Fans haben entschieden: Giulia Gwinn ist die Nationalspielerin des Jahres 2024. Für die 25-Jährige ist es die erste Auszeichnung dieser Art. Mit 59 Prozent der Stimmen setzte sie sich gegen starke Konkurrenz durch: Auf Platz zwei landete Torhüterin Ann-Katrin Berger mit 26 Prozent, während Vorjahressiegerin Klara Bühl 15 Prozent der Stimmen erhielt. Insgesamt beteiligten sich knapp 50.000 User*innen an der Abstimmung, die in Zusammenarbeit mit dem Fan Club Nationalmannschaft auf dem Instagram-Channel der Frauen-Nationalmannschaft stattfand.

Gwinns beeindruckendes Jahr 2024 spiegelt sich nicht nur in dieser Wahl wider. Die Rechtsverteidigerin von Meister FC Bayern München stand in allen 18 Länderspielen der DFB-Frauen auf dem Platz, erzielte dabei acht Tore und bereitete drei weitere vor. Ihr entscheidender Treffer zum 1:0 im kleinen Finale bei den Olympischen Spielen in Paris sicherte der deutschen Mannschaft die vielumjubelte Bronzemedaille.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de gratulieren Giulia Gwinn zu dieser Auszeichnung und bedanken sich bei allen Fans für ihre Teilnahme an der Wahl!