Galerie: Zweitliga-Quartett um Kiel schaltet Bundesligisten aus

Die zweite Runde im DFB-Pokal ist vorbei, alle Achtelfinalteilnehmer stehen fest. In drei der 16 Partien setzten sich mit dem SV Darmstadt 98 (2:0 bei der SV Elversberg), dem VfL Bochum (2:0 gegen FSV Mainz 05), der SG Dynamo Dresden (2:0 gegen Schalke 04) sowie nicht zuletzt Holstein Kiel (4:3 im Elfmeterschießen gegen die TSG Hoffenheim) unterklassige Mannschaften gegen Bundesligisten durch. Die Überraschungsteams aus der ersten Runde Rot-Weiss Essen (1:2 gegen RB Leipzig), Sonnenhof Großaspach (2:4 gegen FC Augsburg) und SSV Jeddeloh II (0:2 gegen Hertha BSC) machten es den Favoriten auch in der zweiten Runde schwer, verpassten jedoch jeweils die Sensation.

Die Bundesligisten Borussia Dortmund (3:2 gegen Werder Bremen), SC Freiburg (3:2 gegen VfL Wolfsburg) und VfB Stuttgart (1:0 beim SC Paderborn) qualifizierten sich je durch Last-Minute-Treffer für die Runde der letzten 16. Die deutlichsten Siege fuhren der 1. FC Köln (5:0 gegen Union Berlin) und Titelverteidiger Bayern München (6:1 gegen 1. FC Magdeburg) ein. DFB.de hat die besten Bilder der zweiten Pokalrunde.