DFB-Pokal
Galerie: Zweitliga-Quartett um Kiel schaltet Bundesligisten aus
Die zweite Runde im DFB-Pokal ist vorbei, alle Achtelfinalteilnehmer stehen fest. In drei der 16 Partien setzten sich mit dem SV Darmstadt 98 (2:0 bei der SV Elversberg), dem VfL Bochum (2:0 gegen FSV Mainz 05), der SG Dynamo Dresden (2:0 gegen Schalke 04) sowie nicht zuletzt Holstein Kiel (4:3 im Elfmeterschießen gegen die TSG Hoffenheim) unterklassige Mannschaften gegen Bundesligisten durch. Die Überraschungsteams aus der ersten Runde Rot-Weiss Essen (1:2 gegen RB Leipzig), Sonnenhof Großaspach (2:4 gegen FC Augsburg) und SSV Jeddeloh II (0:2 gegen Hertha BSC) machten es den Favoriten auch in der zweiten Runde schwer, verpassten jedoch jeweils die Sensation.
Die Bundesligisten Borussia Dortmund (3:2 gegen Werder Bremen), SC Freiburg (3:2 gegen VfL Wolfsburg) und VfB Stuttgart (1:0 beim SC Paderborn) qualifizierten sich je durch Last-Minute-Treffer für die Runde der letzten 16. Die deutlichsten Siege fuhren der 1. FC Köln (5:0 gegen Union Berlin) und Titelverteidiger Bayern München (6:1 gegen 1. FC Magdeburg) ein. DFB.de hat die besten Bilder der zweiten Pokalrunde.
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
Leverkusen dreht Pokalspiel gegen Nürnberg
Geärgert, aber nicht geschlagen: Bayer Leverkusen hat ein vorzeitiges Ausscheiden in der zweiten DFB-Pokalrunde mit einem 5:2 gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg abgewendet. Der FC Bayern München besiegte den 1. FC Magdeburg mit 6:1.
Dresden überrascht gegen Schalke
Die frühen Mittwoch-Spiele der zweiten DFB-Pokalrunde haben für eine Überraschung gesorgt: Zweitligist Dynamo Dresden setzte sich mit 2:0 gegen Bundesligist FC Schalke 04 durch. Auch Stuttgart, Freiburg und Hertha BSC stehen in der nächsten Runde.
Janne Sietan nach RWE-Pokalfight gegen Leipzig: "Unfassbar stolz"
Drittligist Rot-Weiss Essen hat in der zweiten DFB-Pokalrunde eine Überraschung nur knapp verpasst. Mit DFB.de spricht RWE-Mittelfeldspieler Janne Sietan über das 1:2 gegen Champions-League-Teilnehmer RBL.