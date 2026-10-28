DFB-Pokal

Galerie: Zweitliga-Quartett um Kiel schaltet Bundesligisten aus

28.10.2026
Behält im Elfmeterschießen gegen Hoffenheim die Oberhand: Holstein Kiel Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Die zweite Runde im DFB-Pokal ist vorbei, alle Achtelfinalteilnehmer stehen fest. In drei der 16 Partien setzten sich mit dem SV Darmstadt 98 (2:0 bei der SV Elversberg), dem VfL Bochum (2:0 gegen FSV Mainz 05), der SG Dynamo Dresden (2:0 gegen Schalke 04) sowie nicht zuletzt Holstein Kiel (4:3 im Elfmeterschießen gegen die TSG Hoffenheim) unterklassige Mannschaften gegen Bundesligisten durch. Die Überraschungsteams aus der ersten Runde Rot-Weiss Essen (1:2 gegen RB Leipzig), Sonnenhof Großaspach (2:4 gegen FC Augsburg) und SSV Jeddeloh II (0:2 gegen Hertha BSC) machten es den Favoriten auch in der zweiten Runde schwer, verpassten jedoch jeweils die Sensation.

Die Bundesligisten Borussia Dortmund (3:2 gegen Werder Bremen), SC Freiburg (3:2 gegen VfL Wolfsburg) und VfB Stuttgart (1:0 beim SC Paderborn) qualifizierten sich je durch Last-Minute-Treffer für die Runde der letzten 16. Die deutlichsten Siege fuhren der 1. FC Köln (5:0 gegen Union Berlin) und Titelverteidiger Bayern München (6:1 gegen 1. FC Magdeburg) ein. DFB.de hat die besten Bilder der zweiten Pokalrunde. 

  • Rot-Weiss Essen - RB Leipzig 1:2 Foto: Imago
  • Rot-Weiss Essen - RB Leipzig 1:2 Foto: Imago
  • SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg 2:4 Foto: Imago
  • SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg 2:4 Foto: Imago
  • Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1:3 Foto: Imago
  • Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1:3 Foto: Imago
  • VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 2:0 Foto: Imago
  • VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 2:0 Foto: Imago
  • Borussia Dortmund - SV Werder Bremen 3:2 Foto: Imago
  • Borussia Dortmund - SV Werder Bremen 3:2 Foto: imago
  • Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 2:0 Foto: Imago
  • Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 2:0 Foto: Imago
  • 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin 5:0 Foto: Imago
  • 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin 5:0 Foto: Imago
  • SV Elversberg - SV Darmstadt 98 0:2 Foto: Imago
  • SV Elversberg - SV Darmstadt 98 0:2 Foto: Imago
  • SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3:2 Foto: imago
  • SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3:2 Foto: imago
  • SC Paderborn - VfB Stuttgart 0:1 Foto: imago
  • SC Paderborn - VfB Stuttgart 0:1 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Dynamo Dresden - FC Schalke 04 2:0 Foto: imago
  • Dynamo Dresden - FC Schalke 04 2:0 Foto: imago
  • SSV Jeddeloh II - Hertha BSC 0:2 Foto: imago
  • SSV Jeddeloh II - Hertha BSC 0:2 Foto: imago
  • Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 0:2 Foto: IMAGO
  • Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 0:2 Foto: IMAGO
  • FC Bayern München - 1. FC Magdeburg 6:1 Foto: IMAGO
  • FC Bayern München - 1. FC Magdeburg 6:1 Foto: IMAGO
  • Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg 5:2 Foto: IMAGO
  • Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg 5:2 Foto: IMAGO
  • Holstein Kiel - TSG Hoffenheim 4:3 i.E. Foto: IMAGO
  • Holstein Kiel - TSG Hoffenheim 4:3 i.E. Foto: IMAGO

Kategorien: DFB-Pokal

Autor: dfb

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