Futsal-Nationalmannschaft: Mit vier Neulingen gegen die Türkei

Das Länderspiel gegen die Türkei am Mittwoch, 6. November (ab 18.30 Uhr) in der Kia Metropol Arena in Nürnberg bildet den Startschuss in die neue Saison der Futsal-Nationalmannschaft. Dafür hat DFB-Trainer Marcel Loosveld drei Torhüter sowie 13 Feldspieler nominiert. Aykut Bayar, Matías Block, Lukas Dorfschmidt und Theodoros Xydias stehen ersten Mal im Kader für ein Länderspiel und dürften auf ihren Einstand im DFB-Dress hoffen. Tickets für das Türkei-Spiel sind hier im DFB-Ticketshop erhältlich.

"Wir haben Anfang Oktober ein intensives Trainingslager mit der Mannschaft absolviert und freuen uns sehr auf unser erstes Länderspiel der Saison", sagt Loosveld. "Mit der Partie gegen die Türkei testen wir gegen einen attraktiven Gegner und wollen uns so bestmöglich auf die im Dezember startende EM-Qualifikation vorbereiten."

Der erste Härtetest ist zugleich die Generalprobe für die EM-Qualifikation, bei der die DFB-Auswahl auf dem Weg zur Endrunde 2026 in Lettland und Litauen zwischen Dezember 2024 und April 2025 in je einem Heim- und einem Auswärtsspiel auf die Ukraine, Rumänien und Zypern trifft.

Die Termine in der EM-Qualifikation

12. Dezember 2024, EM-Qualifikation: Rumänien – Deutschland

18. Dezember 2024, EM-Qualifikation: Deutschland – Zypern (Trier, SWT-Arena)

31. Januar 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Ukraine (Göppingen, EWS Arena)

4. Februar 2025, EM-Qualifikation: Ukraine – Deutschland

11. April 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Rumänien (Dresden, BallsportARENA)

15. April 2025, EM-Qualifikation: Zypern – Deutschland