Futsal: Deutschland gegen Türkei live im Stream

Saisonauftakt und Generalprobe in einem: Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft startet heute (ab 18.30 Uhr) mit dem Heimländerspiel in der Kia Metropol Arena in Nürnberg gegen die Türkei in die Spielzeit 2024/2025. Gleichzeitig markiert die Partie gegen die Türkei den letzten Härtetest für das deutsche Team, das im Dezember in die EM-Qualifikation startet. Das Länderspiel in Nürnberg wird live bei DAZN übertragen und ist zu dem auf dem YouTube- sowie dem Twitch-Kanal des DFB im Livestream zu sehen.

"Unser Ziel gegen die Türkei ist klar, wir wollen gewinnen", sagt Cheftrainer Marcel Loosveld. "Das Spiel in Nürnberg wird für uns ein guter Test, um uns einzuspielen und zu sehen, wo wir leistungstechnisch aktuell stehen - und woran wir mit Blick auf die EM-Qualifikation noch arbeiten müssen."

In der EM-Qualifikation trifft Deutschland am 12. Dezember (ab 18 Uhr) auswärts auf Rumänien, ehe am 18. Dezember (ab 18.30 Uhr) das Heimspiel gegen Zypern in der SWT Arena in Trier ansteht. Karten für dieses Heimspiel sind im DFB-Ticketshop erhältlich. Dritter Gruppengegner des deutschen Teams in der EM-Qualifikation wird am 31. Januar 2025 die Ukraine sein.