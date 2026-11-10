Füllkrug: "Ich muss der erste Verteidiger sein"

Die letzte Länderspielperiode des Jahres 2026 steht für die Nationalmannschaft an und mit ihr die abschließenden beiden Nations-League-Partien in Serbien am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und gegen die Niederlande am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Berlin. Angreifer Niclas Füllkrug spricht über das Gastspiel in Belgrad und seine Rückkehr in den Kreis der DFB-Auswahl.

Niclas Füllkrug über...

... seine Rückkehr zur Nationalmannschaft: Ich freue mich, wieder hier zu sein. Es ist eine Bestätigung und Anerkennung für das, was man macht und was man im Verein liefert. Es ist schön, wieder im Kreis der Nationalmannschaft zu sein und unter Jürgen Klopp trainieren zu dürfen. Ich habe viele Jungs wiedergesehen, viele neue kennengelernt. Die Mannschaft hat schon ein ganz anderes Gesicht, da spürt man schon eine krasse Veränderung. Ich freue mich, dass ich ich sein kann und das positiv angenommen wird.

... seine Perspektive: Mein Alter ist ein Fakt, aber für mich ist das gar nicht so eine Thematik. Ich war mit dem Bundestrainer dazu im Austausch und habe mich von seinen Aussagen nullkommanull angegriffen gefühlt. Wir sind in einer Phase, in der junge Spieler entwickelt werden. Wir haben aktuell einige Spieler, die positiv auffallen, da ist die Auswahl groß.

... seine Auslandsstationen: Schrecklich ging es mir nie, ich bin sehr dankbar, weil das Leben aus mehr Komponenten besteht. Natürlich ist der Fußball extrem wichtig, aber es ist trotzdem so, dass man im Ausland Privates und Berufliches schon trennen kann. Da habe ich aus zwei Jahren viele positive Erinnerungen mitnehmen können. Der Schlüssel war, dass ich dort nie fit geblieben bin. Ich habe über die Zeit nichts verlernt. Ich bin dankbar für meine Bremer Mannschaft, dass sie mich sucht, das war in den letzten beiden Stationen nicht so der Fall.

... Werder Bremen: Es ist fußballerisch mein Zuhause. Ich fühle mich sofort wohl dort. Es ist ein sehr traditioneller Verein. Ich bin mit 14 Jahren dorthin gewechselt und wenn ich die Mitarbeiter vergleiche, sind 70, 80, 90 Prozent dieselben Menschen. Da bekommt man durch das Umfeld schon ein sehr heimisches Gefühl. Aber man muss auch die Leistungskomponente sehen, ich bin fit und kann derzeit immer trainieren. Wir spielen als Mannschaft auch sehr gut, davon profitiere ich auch.

... seine Rolle: Es ist eine ganz andere Rollenverteilung. Auf dem Platz hatte ich in der Liga zuletzt sehr viele Ballkontakte, dort werde ich auch in anderen Positionen gebraucht. Bei der Nationalmannschaft werde ich vielleicht eher der Abschlussspieler sein. Aber Gegenpressing bedeutet auch, dass man vorne eine Anspielstation braucht, um direkt umschalten zu können. Ich muss der erste Verteidiger sein auf dem Platz, aber es ist auch wichtig, dass man vorne die Box besetzt hat.

... das aktuelle Team: Ich habe ein Topspiel gegen Serbien gesehen und glaube, dass es gar nicht so rübergekommen ist, wie viel Intensität und Bereitschaft dort auf dem Platz war. Das ist ein Punkt, den wir forcieren wollen. Man vertritt das ganze Land und das möchte auch Jemanden sehen, der das mit Herz und Leidenschaft macht und da haben wir eine Menge Spieler davon.