Freiburger Pin-Spende an Flutopfer in Bosnien-Herzegowina

Beim letzten Heimspiel der Nations-League-Gruppenphase am 16. November in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina können sich Fan-Club-Mitglieder wieder den beliebten Spieltags-Pin gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück sichern. Die Erlöse gehen an die Organisation Pomozi.ba mit Einsatzgebiet in Bosnien-Herzegowina, die mit den eingenommenen Spenden Betroffene der Flutkatastrophe unterstützen. Die Pins wird es im Fan-Club-Zelt am Europa-Park Stadion geben, das am Spieltag von 17.30 Uhr bis Anpfiff besucht werden kann.

Pomozi.ba ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, hilfsbedürftige Menschen in ganz Bosnien-Herzegowina und darüber hinaus zu unterstützen. Ein beispielhaftes Projekt, das durch die Pin-Spenden beim Länderspiel unterstützt wird, ist die finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau von Häusern, Brücken und Straßen, die durch den Starkregen und die Erdrutsche Anfang Oktober dieses Jahres zerstört wurden