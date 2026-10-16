Fiona Itgenshorst: "Die WM rocken"

Die deutschen U 17-Juniorinnen stehen kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft in Marokko (17. Oktober bis 7. November). Nach dem 3:0 im abschließenden Testspiel gegen Mexiko spricht U 17-Nationalspielerin Fiona Itgenshorst im DFB.de-Interview über die vergangenen Vorbereitungstage, die Erfahrungen aus der Europameisterschaft und die Vorfreude auf den WM-Auftakt gegen Argentinien.

DFB.de: Fiona, ihr bereitet euch seit vergangener Woche gemeinsam auf die Weltmeisterschaft vor. Wie hast du die vergangenen Tage erlebt und wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft?

Itgenshorst: Die vergangenen Tage waren noch einmal sehr wichtig für uns. Nach der EM hatten wir nicht mehr so viel Zeit zusammen und das merkt man dann auch im Team. Es dauert immer ein bisschen, bis man wieder in den Flow kommt. Aber gerade durch das Spiel gegen Mexiko hat man gemerkt, dass wir wieder viel besser eingespielt sind. Die Stimmung ist sehr gut und alle haben große Vorfreude. Die gemeinsamen Tage waren deshalb noch einmal wichtig, um als Mannschaft wieder zusammenzufinden und auch auf dem Platz wieder besser aufeinander abgestimmt zu sein.

DFB.de: Im letzten Testspiel vor der WM habt ihr Mexiko mit 3:0 besiegt. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus?

Itgenshorst: Das Spiel war ein sehr guter Abschluss unserer Vorbereitung, weil wir noch einmal unser Spiel testen und verschiedene Dinge ausprobieren konnten. Man hat aber auch klar gemerkt, dass Mexiko ein ekliger Gegner war. Ich glaube, das ist auch das, was uns in den ersten Spielen bei der WM erwarten wird. Da haben wir schon bewiesen, dass wir dagegenhalten können und auch stärker sind, wie man am Ergebnis gesehen hat. Deswegen war es ein sehr guter Test, sowohl spielerisch als auch körperlich.

DFB.de: Was hat gegen Mexiko schon besonders gut funktioniert und woran müsst ihr bis zum WM-Auftakt noch arbeiten?

Itgenshorst: Es gibt natürlich immer etwas, das man noch verbessern kann. Da werden wir jetzt auch noch einmal gemeinsam im Team draufschauen. Bei manchen Entscheidungen oder Spielzügen können wir sicherlich noch an ein paar Schrauben drehen, damit es noch besser klappt und wir uns vielleicht noch mehr Torchancen erarbeiten. Aber ich glaube, dass wir defensiv gut dagegengehalten und uns auch offensiv viele Chancen erspielt haben. Das Fundament stimmt und insgesamt sind wir schon sehr gut auf die WM vorbereitet.

DFB.de: Viele von euch haben bereits gemeinsam die Europameisterschaft erlebt. Inwiefern können euch diese Erfahrungen jetzt bei der WM helfen?

Itgenshorst: Diese Erfahrungen helfen uns extrem, gerade auch dabei, dem Druck standzuhalten. Eine WM ist natürlich noch einmal etwas anderes, aber auch bei der EM war vor den Spielen ein gewisser Druck da. Es hilft uns, dass wir diese Situationen schon erlebt haben und uns gegenseitig den Druck nehmen können. Die EM gibt uns ein gutes Gefühl und ermutigt uns, dass wir auch die WM rocken werden. Die intensive gemeinsame Zeit in Nordirland hat uns als Mannschaft zusammengeschweißt und hilft uns jetzt auch bei der WM enorm.

DFB.de: Am Samstag startet für euch die Weltmeisterschaft in Marokko. Wie groß ist die Vorfreude und was bedeutet es dir persönlich, Deutschland bei einer WM vertreten zu dürfen?

Itgenshorst: Die Vorfreude ist riesig. Es kann eigentlich nicht schnell genug losgehen. Für Deutschland zu spielen, bedeutet mir extrem viel. Das macht mich sehr stolz, weil es auch eine Bestätigung für den Weg ist, den man schon gegangen ist, dass man dann auf so einer großen Bühne spielen darf. Und dann zu sehen, wie stolz die Familie und Freunde zu Hause auf einen sind, macht mich persönlich auch sehr glücklich. Es ist einfach extrem schön, sein Land bei so einem großen Turnier vertreten zu dürfen.

DFB.de: Mit Argentinien wartet direkt zum Auftakt ein Gegner, auf den ihr bislang noch nicht getroffen seid. Was erwartet ihr von der Partie und worauf wird es ankommen, um erfolgreich ins Turnier zu starten?

Itgenshorst: Ich glaube, im ersten Spiel wird es erst einmal darum gehen, dieses WM-Feeling zu bekommen, dem Druck auch mental standzuhalten und bei sich zu bleiben. Ich erwarte ein extrem körperliches Spiel, weil die Argentinierinnen sicherlich auch sehr unangenehm zu bespielen sind. Da kommt es vor allem auf das Team an, darauf, als Mannschaft zusammenzuhalten, dem Druck standzuhalten und der Nervosität entgegenzuwirken. Das ist für mich das Wichtigste!

DFB.de: Was habt ihr euch als Mannschaft für die Weltmeisterschaft vorgenommen und worauf freust du dich persönlich in Marokko am meisten?

Itgenshorst: Unser Ziel ist es, am Ende ganz oben mitzuspielen und unser Traum,für den wir alles geben werden, ist uns am Ende Weltmeisterinnen nennen zu dürfen. Aber wir wollen erst einmal Schritt für Schritt schauen, wie bei der EM, und von Spiel zu Spiel denken. Am meisten freue ich mich auf die Zeit mit dem Team. Es ist ja auch die letzte Maßnahme in dieser Konstellation. Wir wollen diese Zeit noch einmal genießen und wirklich das Maximum rausholen, am liebsten bis zum Finale. Und dann freue ich mich natürlich auf die Spiele mit den Mädels auf dem Platz. Das hat gegen Mexiko schon richtig Spaß gemacht und darauf freue ich mich am meisten. Familie und Freunde vor Ort zu sehen, macht einen noch einmal besonders stolz.