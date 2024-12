FIFA vergibt WM-Endrunden 2030 und 2034

Der Weltverband FIFA hat am heutigen Mittwoch bei seinem virtuellen Kongress die Austragungsländer für die WM-Endrunden 2030 und 2034 bestimmt.

Die Endrunde im Jahr 2030 wird in Spanien, Portugal und Marokko sowie jeweils ein Spiel in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen, die Weltmeisterschaft 2034 findet in Saudi-Arabien statt. In beiden Fällen gab es keine Gegenkandidaten.