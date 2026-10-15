FAQ: Hier ist der 7. Spieltag im TV und Stream zu sehen

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga ist zurück aus der Länderspielpause. Der 7. Spieltag beginnt am Freitagabend (ab 18.30 Uhr live, auf MagentaSport und DAZN) mit der Partie zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Am Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) empfängt Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt. Beendet wird der Spieltag am Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1) mit der Partie zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart. Tickets für alle weiteren Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 7. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 7. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 7. Spieltag laufen im Free-TV?

Das Montagsspiel zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anstoß ist um 18 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 7. Spieltag?

Die Partien des siebten Spieltags werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen zwei weitere Spiele am Samstag (12 und 14 Uhr), und drei Begegnungen am Sonntag (14, 16 und 18.30 Uhr). Am Montag wird der Spieltag mit der letzten Partie (ab 18 Uhr) beendet.

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Zudem gibt es jeden Dienstag um 18.15 Uhr die Highlight-Show auf DFB.TV.

Der 7. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga:

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SC Freiburg – RB Leipzig

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Köln – Hamburger SV

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Bayer 04 Leverkusen – Eintracht Frankfurt

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport, und DAZN)

1. FC Union Berlin – 1. FC Nürnberg

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Werder Bremen – TSG Hoffenheim

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

FC Bayern München – VfB Stuttgart