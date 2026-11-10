Die Qualifikation für die EM 2027 in Albanien und Serbien hat die deutsche U 21-Nationalmannschaft in trockenen Tüchern, jetzt stehen zum Jahresabschluss hochkarätige Testspiele an. Zum Auftakt des Länderspieldoppelpacks trifft die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf JOYN) in Essen auf die Auswahl Belgiens. DFB.de klärt die wichtigsten Fragen zur Partie im Stadion an der Hafenstraße im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Die Partie der deutschen U 21 gegen Belgien wird live bei ProSieben Maxx im Free-TV gezeigt. Zudem kann das Spiel im kostenlosen Livestream bei Joyn verfolgt werden. Moderiert wird die Sendung ab 17.30 Uhr von Matthias Opdenhövel. Kommentator ist Florian Hauser. Ihm stehen während des Spiels Experte Markus Babbel und Onfieldreporter Bent Mildner zur Seite.

Wo wird gespielt?

Spielort des Nachbarschaftsduells ist das Stadion an der Hafenstraße, Heimspielstätte von Drittligist Rot-Weiss Essen, mit einem Fassungsvermögen von 19.962 Plätzen. Es ist das fünfte Spiel einer deutschen U 21 in Essen, die Bilanz ist mit drei Siegen und einem Remis positiv. Beim letzten Auftritt gelang 2023 ein 3:1 gegen Polen.

Wer steht im deutschen Kader?

Mit Dennis Seimen (VfB Stuttgart), Muhammed Damar (VfL Wolfsburg), Anton Kade (FC Augsburg) und Cajetan Lenz (TSG Hoffenheim) kehren vier Spieler zur U 21-Nationalmannschaft zurück. Erstmals in eine DFB-Auswahlmannschaft berufen wurde Torhüter Tom Ritzy Hülsmann (Stade Reims). Hennes Behrens (FC Augsburg) stößt aus dem Kreis der A-Nationalmannschaft dazu.

Wie sieht die Bilanz gegen Belgien aus?

Neunmal trafen sich die Teams bislang auf U 21-Ebene, sechsmal ging die deutsche Auswahl als Sieger vom Platz, einmal gab es ein Remis, dazu zwei Niederlagen. Beide kassierte der deutsche Nachwuchs in den letzten beiden Aufeinandertreffen im Rahmen der Qualifikation für die EM 2021. Beim letzten Vergleich setzte es am 8. September 2020 nach langer Unterzahl in Oud-Heverlee ein 1:4, zuvor hatte sich das belgische Team am 17. November 2019 in Freiburg mit 3:2 durchgesetzt. Die Belgier sind ebenfalls für die EM 2027 qualifiziert.

Wie ist die aktuelle Form der U 21?

Die U 21 hat die vergangenen acht Spiele in Serie gewonnen und ist nun seit dem 2:3 gegen Griechenland am 10. Oktober 2025 ungeschlagen. Auch defensiv läuft es rund: In den letzten sieben Spielen kassierte das Team von Chefrainer Antonio Di Salvo nur einen Gegentreffer und spielte sechsmal zu Null. Di Salvo liegt derweil an der Spitze der deutschen U 21-Coaches, was Sieg- und Torquoten angeht: Mit 72,92 Prozent gewonnenen Spielen verweist er Stefan Kuntz (71,70) und Jürgen Kohler (67) auf die Plätze. Unter Di Salvo hat die deutsche Mannschaft mit 2,69 Toren pro Partie auch die historisch beste Torquote, unter Rainer Adrion (2,65) und Kuntz (2,40) fielen im Schnitt knapp weniger Treffer. Verlassen kann sich das Team auch auf Angreifer Nicolò Tresoldi, der mit seinen nun 16 Toren auf Platz drei der ewigen U 21-Torschützenliste steht, einen Treffer hinter Heiko Herrlich (17), einen weiteren hinter Spitzenreiter Pierre Littbarski (18).

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher in Bielefeld sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.