Fanreise zur Women's EURO 2025 in die Schweiz

Tolle Unterstützung für unsere Nationalmannschaft: Der Fanclub "Sektion Mitteldeutschland" organisiert vom 2. bis zum 27. Juli 2025 eine Fanreise zu den drei Gruppenspielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Schweiz - und vorbehaltlich der Qualifikation auch zur Finalrunde. Der Reisepreis für die komplette Vorrunde vom 2. bis zum 13. Juli beläuft sich auf 1899 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Im Reisepaket sind folgende Leistungen enthalten:

• An- und Abreise mit dem Zug ab Heimatbahnhof in Deutschland

• Alle Transfers zwischen den Spielorten, Hotels und Stadien

• 11 Übernachtungen in 3- bis 4-Sterne-Hotels in Basel, St. Gallen, am Genfer- und am Zürichsee sowie in Zürich

• 3 Sightseeing-Touren in den Spielorten Basel, St. Gallen und Zürich

• Es gilt first come, first served

Eine Verkürzung der Tour, eine Verlängerung oder Einstieg erst ab der K.o.-Phase ist auf Wunsch möglich. Detaillierte Informationen erhaltet ihr auf Anfrage unter Fanclub@sektion-mitteldeutschland.de.

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.