Fan Club
Fan Club: Vorverkauf fürs Luxemburg-Spiel in Sinsheim
Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können jetzt schon bis zu vier Tickets für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am 10. Oktober in Sinsheim gegen Luxemburg bestellen. Eintrittskarten sind im DFB-Ticketportal oder über die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 / 14 90 74 54 erhältlich. Der öffentliche Kartenvorverkauf startet am kommenden Dienstag um 10 Uhr.
Für Fan-Club-Mitglieder gibt es wieder die 15 Euro-Tickets im Fanblock, der sich in Sinsheim in den Blöcken S1 und S2 befindet. Fan-Club-Mitglieder können auch für Nicht-Mitglieder Tickets im Fanblock bestellen, dann allerdings nicht zum Sparpreis, sondern zum regulären Preis von 25 Euro (ermäßigt 18 Euro, Kinder bis 14 Jahre 10 Euro). Außerdem können Fan-Club-Mitglieder auch Karten in weiteren Kategorien erwerben. Jedes Fan-Club-Mitglied kann maximal vier Tickets bestellen.
Die Tickets für den Familienblock V wurden in der Verkaufsphase des Fan Club Nationalmannschaft vollständig verkauft.
Hier geht's zu den Tickets!
Kategorien: Fan Club, Männer-Nationalmannschaft
Autor: dg
Neuendorf und Watzke sprechen mit Klopp
DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke haben gestern in New York ein erstes intensives Gespräch mit Jürgen Klopp zur möglichen Übernahme des Amtes des Bundestrainers geführt.
Julian Nagelsmann verlässt den DFB
Der DFB hat die sofortige Auflösung des Vertragsverhältnisses mit Bundestrainer Julian Nagelsmann beschlossen. Der Verband "bedankt sich ausdrücklich für die seit September 2023 geleistete Arbeit", sagt Präsident Bernd Neuendorf.
Neuendorf: "Gemeinsam und in Ruhe die Gründe erörtern"
Die Nationalmannschaft ist im Sechzehntelfinale der WM in den USA, Kanada und Mexiko gegen Paraguay ausgeschieden. DFB-Präsident Bernd Neuendorf bezieht Stellung zum vorzeitigen Aus des deutschen Teams.