Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können jetzt schon bis zu vier Tickets für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am 10. Oktober in Sinsheim gegen Luxemburg bestellen. Eintrittskarten sind im DFB-Ticketportal oder über die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 / 14 90 74 54 erhältlich. Der öffentliche Kartenvorverkauf startet am kommenden Dienstag um 10 Uhr.

Für Fan-Club-Mitglieder gibt es wieder die 15 Euro-Tickets im Fanblock, der sich in Sinsheim in den Blöcken S1 und S2 befindet. Fan-Club-Mitglieder können auch für Nicht-Mitglieder Tickets im Fanblock bestellen, dann allerdings nicht zum Sparpreis, sondern zum regulären Preis von 25 Euro (ermäßigt 18 Euro, Kinder bis 14 Jahre 10 Euro). Außerdem können Fan-Club-Mitglieder auch Karten in weiteren Kategorien erwerben. Jedes Fan-Club-Mitglied kann maximal vier Tickets bestellen.

Die Tickets für den Familienblock V wurden in der Verkaufsphase des Fan Club Nationalmannschaft vollständig verkauft.

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