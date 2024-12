EM-Vorrunde: U 21 gegen Tschechien, England und Slowenien

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der EM 2025 in der Slowakei in Gruppe B auf Tschechien, England und Slowenien. Dies geht aus der Auslosung hervor, die am Abend in der slowakischen Hauptstadt Bratislava vorgenommen wurde.

Die deutsche Mannschaft startet am 12. Juni mit der Partie gegen Slowenien in Nitra das Turnier, bevor es am 15. Juni in Dunajska Streda gegen Tschechien geht. Den Abschluss der Vorrunde bildet der Klassiker gegen England am 18. Juni erneut in Dunajska Streda.

Di Salvo: "Kleines Déjà-vu für uns"

„Die Auslosung war schon ein kleines Déjà-vu für uns.“, sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo nach der Auslosung. "Wir haben mit Tschechien und Engalnd zwei Teams dabei, die wir schon bei der EM in Georgien und Rumänien in der Gruppenphase als Gegner hatten. Mit Slowenien kommt ein weiterer starker Gegner hinzu, der in der Qualifikation Gruppenerster vor Frankreich und Österreich geworden ist. Ich bin sehr gespannt auf das Turnier.“

Das Viertelfinale wird am 21. und 22. Juni ausgetragen, das Halbfinale am 25. Juni. Das Endspiel steigt am 28. Juni 2025 in Bratislava.

Die EM-Gruppen im Überblick

Gruppe A: Slowakei, Spanien, Italien, Rumänien

Gruppe B: Tschechien, England, Deutschland, Slowenien

Gruppe C: Portugal, Frankreich, Polen, Georgien

Gruppe D: Finnland, Niederlande, Ukraine, Dänemark