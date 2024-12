EM-Vorrunde: DFB-Frauen treffen auf Dänemark, Schweden und Polen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der EURO 2025 in der Schweiz im kommenden Sommer in Gruppe C auf Dänemark, Schweden und Polen. Dies ergab die Auslosung, die vom frühen Weltmeister Sami Khedira sowie weiteren sieben europäischen Topspielerinnen und Topspielern der jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart im Swiss Tech Convention Centre in Lausanne vorgenommen wurde.

Die DFB-Frauen, die ebenso wie Gastgeber Schweiz, Weltmeister Spanien und Frankreich als Gruppenkopf gesetzt worden waren, bekommen es zum Auftakt am 4. Juli (ab 21 Uhr) in St. Gallen mit Polen zu tun, bevor es am 8. Juli (ab 18 Uhr) im zweiten Gruppenspiel in Basel gegen Dänemark geht. Zum Abschluss der Gruppenphase spielt das DFB-Team am 12. Juli (ab 21 Uhr) in Zürich gegen Schweden.

Wück: "Eine sehr herausfordende Gruppe"

Bundestrainer Christian Wück sagt: "Es handelt sich um eine sehr herausfordernde Gruppe, wobei jeder, der sich für die EM qualifiziert hat, ein herausfordernder Gegner sein wird. Es hätte schlimmer kommen können, aber jede Mannschaft in der Gruppe hat die Qualität, mindestens das Viertelfinale zu erreichen."

Nia Künzer, DFB-Sportdirektorin Frauenfußball, sagt: "Dänemark und Schweden sind erfolgreiche Frauenfußballnationen. Polen ist eine Mannschaft, gegen die wir in der EM-Qualifikation auch bereits gespielt haben und die es uns teilweise schwer gemacht hat. Wir gehen an jedes Spiel mit Demut und Respekt. Bei einem Turnier mit nur 16 Mannschaften ist klar, dass nur starke Gruppen herauskommen. Mit unserem Potenzial haben wir aber natürlich den Anspruch, uns in dieser Gruppe durchzusetzen und ins Viertelfinale einzuziehen."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Rund um diese Auslosung ist bereits zu spüren, dass die Schweiz den Frauenfußball liebt und ein hervorragender Gastgeber der Frauen-EURO 2025 sein wird. Nach der EM der Männer in Deutschland ist dieses Turnier bei unseren Nachbarn das nächste internationale Fußball-Highlight, auf das wir uns alle freuen können. Ich hoffe natürlich darauf, dass auch aufgrund der Nähe viele Fans unsere Mannschaft vor Ort unterstützen und bin sicher, dass unsere Frauen bei diesem Turnier sehr gute Rolle spielen werden."

Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, sagt: "Mit der Auslosung ist nun der Startschuss gefallen und die Vorfreude auf das Turnier im Nachbarland steigt von Tag zu Tag. Die Begegnungen versprechen spannende Spiele und stimmungsvolle Kulissen. Wir hoffen darauf, dass auch viele deutsche Fans das Team vor Ort in der Schweiz unterstützen werden und wir eine Begeisterung über die Schweizer Grenzen hinaus entfachen können."

Frankreich, England und Niederlande mögliche Viertelfinalgegner

In Gruppe A darf sich die Schweiz im Eröffnungsspiel am 2. Juli im St. Jakob-Park in Basel mit Norwegen messen und trifft außerdem auf Island und Finnland. In Gruppe B wurden Spanien, Portugal, Belgien und Italien gelost, in Gruppe D spielen Frankreich, Europameister England, Wales und die Niederlande ums Weiterkommen und einen möglichen deutschen Viertelfinalgegner aus.

Die besten beiden Teams jeder Gruppe schaffen den Sprung ins Viertelfinale. Das Endspiel wird am 27. Juli (ab 18 Uhr) ebenfalls in Basel ausgetragen.