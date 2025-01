Die U 21-Europameisterschaft im Sommer in der Slowakei wirft ihre Schatten voraus: Die deutsche U 21-Nationalmannschaft startet bereits im März ins neue Länderspieljahr. Am Dienstag, 25. März (ab 20.30 Uhr, live bei SAT.1), trifft das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt im Vorbereitungsspiel auf die Topnation Spanien.

Tickets für die Partie können ab Donnerstag, 23. Januar (ab 12 Uhr), im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.

Stehplätze für 9 Euro

Sitzplatzkarten sind in zwei Kategorien erhältlich und kosten 15 beziehungsweise 20 Euro (ermäßigt 10 bzw. 15 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien 8 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen sind im Sitzplatzbereich für 8 Euro pro Person erhältlich. Zudem werden in Darmstadt auch Stehplätze für 9 Euro (ermäßigt 7 Euro) zur Verfügung stehen. Gruppentickets ab zehn Personen sind im Stehplatzbereich für 6 Euro pro Person erhältlich.

"Wir freuen uns, mit Fokus auf die EM in der Slowakei in diesem Sommer noch einmal gegen eine absolute Topnation spielen zu können", sagt Di Salvo. "Spanien ist bei der U 21 ein absoluter Gradmesser. Für uns ist es die letzte Möglichkeit, noch einmal mit der Mannschaft zu arbeiten, bevor wir Ende Mai in die direkte Vorbereitung zur EM einsteigen. Wir wollen diese Partie nutzen, um unsere Teamstruktur weiter zu festigen, Abläufe zu automatisieren und auch Freude und Spaß auf das Turnier aufzubauen. Wir spielen gegen einen attraktiven Gegner zur Primetime und freuen uns auf die stimmungsvolle Unterstützung unserer Fans in Darmstadt."

Die UEFA U 21-EURO findet vom 11. bis zum 28. Juni 2025 in der Slowakei statt. Tickets gibt's auf uefa.com.