Auf dem Weg zur U 19-Futsal-Europameisterschaft 2025 in der Republik Moldau bekommt es die DFB-Auswahl in der Vorrunde der EM-Qualifikation mit Georgien, Litauen und Malta zu tun. Ausgespielt wird die Vorrunde zwischen dem 21. und 26. Januar 2025 in Litauen.

Für das Team von Cheftrainer Daniel Gerlach wird es die insgesamt zweite Teilnahme an der EM-Qualifikation. Bei der ersten Auflage im Januar 2023 - kurz nach Gründung der U 19-Nationalmannschaft - war die DFB-Auswahl nach zwei Unentschieden gegen Nordmazedonien und den Kosovo nicht über die Vorrunde hinausgekommen.

"Nach dem Kaltstart im Gründungsjahr haben wir gemeinsam mit den Stützpunkten die futsalspezifische Ausbildung zukünftiger Spieler angepasst", sagt Gerlach. "Vergleicht man den Weg der damaligen Jahrgänge mit dem Weg der aktuellen Jahrgänge, verfügt die aktuelle Gruppe über eine signifikant höhere Spielerfahrung." So haben die aktuellen Jahrgänge im Juni dieses Jahres im Rahmen eines Testturniers in Kroatien bereits vier Länderspiele auf internationalem Niveau absolviert.

Testspiele gegen Polen als Vorbereitung

In Vorbereitung auf die EM-Qualifikation im Januar 2025 folgen am 23. und 24. November zudem zwei Testspiele gegen Polen am DFB-Campus. "Mit Georgien, Litauen und Malta erwarten uns in der EM-Qualifikation drei Gegner, die einen anderen Futsal spielen als jenen, den unsere Spieler aus den Partien in Kroatien kennen", so Gerlach. "In der Vorrunde wird es entscheidend sein, dass wir nicht nur taktisch überzeugen, sondern vor allem körperlich und emotional voll da sind."

Lediglich der Gruppensieger zieht in die Hauptrunde der EM-Qualifikation ein. Diese findet Ende März 2025 statt, Gegner des deutschen Teams wären dabei Italien, Rumänien und die Slowakei. Die Endrunde steigt dann zwischen dem 28. September und dem 5. Oktober 2025 in der Republik Moldau.