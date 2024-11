EM-Qualifikation in Trier: Jetzt Tickets fürs Spiel gegen Zypern sichern

Heimauftakt in der EM-Qualifikation für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft: Am 18. Dezember (ab 18.30 Uhr) empfängt das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld Zypern in der SWT-Arena in Trier. Karten dafür sind ab sofort im DFB-Ticketshop erhältlich.

Bereits am 12. Dezember startet die DFB-Auswahl auswärts gegen Rumänien in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2026 in Lettland und Litauen. Dritter Gruppengegner ist die Ukraine.

Tickets ab 5 Euro

Tickets für das Länderspiel gegen Zypern in Trier gibt es ab 5 Euro. Karten der Kategorie 1 kosten 20 Euro (ermäßigt 15 Euro), Tickets der Kategorie 2 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). Für Gruppen ab zehn Personen sind Tickets für 7,50 Euro erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für den Eintritt in beiden Kategorien 5 Euro.

Die Spieltermine der Futsal-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation

12. Dezember 2024, EM-Qualifikation: Rumänien – Deutschland

18. Dezember 2024, EM-Qualifikation: Deutschland – Zypern (Trier, SWT-Arena)

31. Januar 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Ukraine (Göppingen, EWS Arena)

4. Februar 2025, EM-Qualifikation: Ukraine – Deutschland

11. April 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Rumänien (Dresden, BallsportARENA)

15. April 2025, EM-Qualifikation: Zypern – Deutschland