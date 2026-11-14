Ihre erste Aufgabe in der ersten EM-Qualifikationsrunde am DFB-Campus haben die deutschen U 17-Junioren überlegen gelöst. Mit der zweiten Partie gegen Litauen steht am heutigen Samstag (ab 11 Uhr, live bei DFB.TV) in Frankfurt am Main aber schon der nächste Ländervergleich unmittelbar bevor. Während die DFB-Auswahl mit 7:0 gegen Aserbaidschan triumphierte, kam Litauen in ihrem Auftaktspiel gegen Nordirland zu einem 4:2.

"Litauen ist sicherlich stärker einzuschätzen als Aserbaidschan. In Sachen Körperlichkeit und Robustheit sind sie ein anderes Kaliber", sagt DFB-Trainer Michael Prus zur bevorstehenden Begegnung. "Wir müssen genauso gut ins Spiel reingehen wie am Mittwoch. Mit dem Sieg im Rücken gehen wir die Aufgabe aber positiv an."

Den Abschluss der ersten Qualirunde bildet am Dienstag (ab 11 Uhr, live bei DFB.TV) das Duell gegen Nordirland. Die beiden Erstplatzierten der Gruppen schaffen den Sprung in die zweite EM-Qualifikationsrunde, in welcher im Frühjahr die sieben Qualifikanten für die U 17-EURO in Lettland (24. Mai bis 6. Juni 2027) ausgespielt werden.