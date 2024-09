Dortmund II gewinnt deutlich gegen zehn Aachener

Im schwarz-gelben Duell hat es die Zweitvertretung des BVB gegen Aufsteiger Alemannia Aachen deutlich gemacht. In der letzten Begegnung des 6. Spieltags der 3. Liga erlöste Babis Drakas die Hausherren nach einer torlosen ersten Halbzeit mit dem Führungstreffer in der 58. Minute. Der Aachener Jan-Luca Rumpf bescherte seinem Team sieben Minuten später einen Bärendienst per Notbremse und sah den roten Karton. Infolgedessen drehten die Dortmunder nochmal auf und stellten durch Treffer von Julian Hettwer (79.) und Cole Campbell (83.) auf den 3:0-Endstand. Damit springt Dortmund II in die obere Tabellenhälfte auf Rang neun. Aachen findet sich auf Platz 13 wieder.