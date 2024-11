Frauen-Nationalmannschaft

Tickets fürs Schweiz-Spiel in Zürich

Die Spielorte für die letzten Länderspiele der Frauen-Nationalmannschaft 2024 stehen fest: In Bochum geht es am 2. Dezember gegen Italien, schon am 29. November gegen die Schweiz. Für das Spiel in Zürich gibt es jetzt Tickets.