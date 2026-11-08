Die Bilder des 13. Spieltags: Viktoria Köln verteidigt Spitzenplatz mit Torfeuerwerk

Am 13. Spieltag der 3. Liga verteidigte der FC Viktoria Köln die Tabellenführung durch ein spektakuläres 5:3 im Topspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Dank des besseren Torverhältnisses behauptet das Team von Trainer Marian Wilhelm vor dem punktgleichen MSV Duisburg (2:1 bei Preußen Münster) den ersten Verrfolgerplatz. Rot-Weiss Essen bleibt nach einem knappen 1:0 gegen Alemannia Aachen als Dritter mit zwei Zählern Rückstand in Lauerstellung, während dahinter der SV Wehen Wiesbaden (3:0 gegen Schlusslicht TSV Havelse) und der FC Ingolstadt (3:2 gegen Fortuna Düsseldorf) auf die Plätze vier und fünf vorrücken.

Am anderen Ende der Tabelle rutscht der FC Würzburger Kickers nach einem 0:1 gegen die TSG Hoffenheim II auf den 15. Platz ab. Jahn Regensburg (1:2 in Meppen), der SC Verl (0:1 in Stuttgart) und die SG Sonnenhof Großaspach (0:3 in Rostock) belegen die Abstiegsplätze, während Fortuna Köln (1:2 bei Waldhof Mannheim) und der TSV Havelse mit jeweils zehn Punkten die beiden letzten Plätze belegen. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags gesammelt.