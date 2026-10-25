3. Liga
Die Bilder des 11. Spieltags: Schlusslicht Havelse hält den Anschluss
Der 11. Spieltag der 3. Liga hat mit einem gewinnenden Letzten und einem verlierenden Ersten für Überraschungen gesorgt: Schlusslicht TSV Havelse setzte sich 3:2 gegen den Tabellenvierten 1. FC Saarbrücken durch und hält so den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Dafür hat Tabellenführer MSV Duisburg beim FC Ingolstadt Federn gelassen (1:2), erster Verfolger Viktoria Köln (3:1 gegen SC Verl) verkürzte somit den Abstand auf nur noch zwei Zähler. Dahinter festigte Rot-Weiss Essen (1:0 gegen Jahn Regensburg) Platz drei. Alemannia Aachen belegt nach einem 2:1 bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart den fünften Platz. Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf trennten sich 1:1 und verbleiben im Tabellenmittelfeld. In Wiesbaden gab es den höchsten Sieg des Spieltags: Mit einem 7:1 gegen Sonnenhof Großaspach gelang dem SV Wehen der Sprung in die obere Tabellenhälfte. Zum Spieltagsabschluss führte ein dreifacher Terrence Boyd den SV Waldhof Mannheim zu einem 4:1 gegen TSG Hoffenheim II. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
RWE-Kapitän Jakob Golz: "Jedes Pokalspiel ist etwas Besonderes"
Am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei Sky) trifft Rot-Weiss Essen in der zweiten Runde auf den Bundesligist RB Leipzig. Mit DFB.de spricht Stammtorhüter und Kapitän Jakob Golz über den Reiz des DFB-Pokals und die "Festung" Hafenstraße.
MSV Duisburg verpasst Punkterekord nur knapp
Tabellenführer MSV Duisburg hat nach dem 1:1 gegen Viktoria Köln einen neuen Punkterekord nach dem 10. Spieltag in der 3. Liga knapp verpasst. Für einen neuen Bestwert hätte der MSV den fünften Sieg in Serie gebraucht. DFB.de mit einer Übersicht.
Die Bilder des 10. Spieltags: Würzburg verlässt die Abstiegsränge
Die Würzburger Kickers haben am 10. Spieltag der 3. Liga mit einem 2:0 gegen den SV Waldhof Mannheim die Abstiegsränge verlassen. Spitzenreiter MSV Duisburg bleibt nach dem 1:1 gegen Viktoria Köln vorn. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.