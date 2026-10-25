Die Bilder des 11. Spieltags: Schlusslicht Havelse hält den Anschluss

Der 11. Spieltag der 3. Liga hat mit einem gewinnenden Letzten und einem verlierenden Ersten für Überraschungen gesorgt: Schlusslicht TSV Havelse setzte sich 3:2 gegen den Tabellenvierten 1. FC Saarbrücken durch und hält so den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Dafür hat Tabellenführer MSV Duisburg beim FC Ingolstadt Federn gelassen (1:2), erster Verfolger Viktoria Köln (3:1 gegen SC Verl) verkürzte somit den Abstand auf nur noch zwei Zähler. Dahinter festigte Rot-Weiss Essen (1:0 gegen Jahn Regensburg) Platz drei. Alemannia Aachen belegt nach einem 2:1 bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart den fünften Platz. Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf trennten sich 1:1 und verbleiben im Tabellenmittelfeld. In Wiesbaden gab es den höchsten Sieg des Spieltags: Mit einem 7:1 gegen Sonnenhof Großaspach gelang dem SV Wehen der Sprung in die obere Tabellenhälfte. Zum Spieltagsabschluss führte ein dreifacher Terrence Boyd den SV Waldhof Mannheim zu einem 4:1 gegen TSG Hoffenheim II. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.