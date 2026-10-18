Die Bilder des 10. Spieltags: Würzburg verlässt die Abstiegsränge

Der MSV Duisburg hat am 10. Spieltag der 3. Liga seine Tabellenführung verteidigt. Im Spitzenspiel trennte sich der Spitzenreiter 1:1 (1:0) vom ersten Verfolger FC Viktoria Köln. Mit 25 Punkten liegt Duisburg weiterhin fünf Zähler vor den Kölnern. Rot-Weiss Essen bleibt trotz eines 0:1 (0:0) beim FC Ingolstadt mit 18 Punkten Dritter. Der 1. FC Saarbrücken gewann 3:1 (1:1) bei Fortuna Düsseldorf und ist mit 17 Zählern neuer Vierter. Die TSG Hoffenheim II verbesserte sich durch ein 2:1 (2:1) gegen den SC Verl mit 16 Punkten auf Rang fünf. Hansa Rostock verlor 0:2 (0:2) bei Alemannia Aachen und fiel mit 15 Zählern auf Platz sechs zurück. Dahinter folgen vier Teams mit jeweils 14 Punkten: Der VfB Stuttgart II (1:0 bei Fortuna Köln) ist Siebter vor Aachen, dem FC Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf. Der SV Waldhof Mannheim (0:2 bei den Würzburger Kickers) liegt mit 13 Zählern auf Rang elf. Preußen Münster (2:3 bei der SG Sonnenhof Großaspach), der SV Wehen Wiesbaden (0:0 bei Jahn Regensburg), der SC Verl und Großaspach bilden mit je 12 Punkten ein Quartett. Schlusslicht ist trotz des 1:1 (1:1) beim SV Meppen der TSV Havelse. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.