3. Liga
Die Bilder des 10. Spieltags: Würzburg verlässt die Abstiegsränge
Der MSV Duisburg hat am 10. Spieltag der 3. Liga seine Tabellenführung verteidigt. Im Spitzenspiel trennte sich der Spitzenreiter 1:1 (1:0) vom ersten Verfolger FC Viktoria Köln. Mit 25 Punkten liegt Duisburg weiterhin fünf Zähler vor den Kölnern. Rot-Weiss Essen bleibt trotz eines 0:1 (0:0) beim FC Ingolstadt mit 18 Punkten Dritter. Der 1. FC Saarbrücken gewann 3:1 (1:1) bei Fortuna Düsseldorf und ist mit 17 Zählern neuer Vierter. Die TSG Hoffenheim II verbesserte sich durch ein 2:1 (2:1) gegen den SC Verl mit 16 Punkten auf Rang fünf. Hansa Rostock verlor 0:2 (0:2) bei Alemannia Aachen und fiel mit 15 Zählern auf Platz sechs zurück. Dahinter folgen vier Teams mit jeweils 14 Punkten: Der VfB Stuttgart II (1:0 bei Fortuna Köln) ist Siebter vor Aachen, dem FC Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf. Der SV Waldhof Mannheim (0:2 bei den Würzburger Kickers) liegt mit 13 Zählern auf Rang elf. Preußen Münster (2:3 bei der SG Sonnenhof Großaspach), der SV Wehen Wiesbaden (0:0 bei Jahn Regensburg), der SC Verl und Großaspach bilden mit je 12 Punkten ein Quartett. Schlusslicht ist trotz des 1:1 (1:1) beim SV Meppen der TSV Havelse. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
Die Bilder des 9. Spieltags: Duisburg baut Tabellenführung aus
Der MSV Duisburg hat im Rahmen der Englischen Woche nachgelegt und seine Tabellenführung mit einem 4:2 beim 1. FC Saarbrücken ausgebaut. Erster Verfolger bleibt Viktoria Köln nach einem 2:2 gegen Sonnenhof Großaspach. DFB.de hat die besten Bilder.
Eilenriedestadion als weitere Heimspielstätte des TSV Havelse zugelassen
Die Fachgruppe Spielbetriebe des DFB hat das Eilenriedestadion als weitere Heimspielstätte des TSV Havelse für den Spielbetrieb der 3. Liga zugelassen. Dies folgt der nachgewiesenen Erfüllung der Voraussetzungen in der 3. Liga.
Hattrick in sechs Minuten: Peter Remmert nun der Schnellste
Peter Remmert sicherte Spitzenreiter MSV Duisburg nicht nur mit einem Dreierpack den Sieg gegen die TSG Hoffenheim II (3:2). In der Geschichte der Spielklasse traf kein Spieler so schnell wie er dreimal. DFB.de wirft einen Blick zurück.