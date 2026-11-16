Di Salvo: "Wir freuen uns auf einen richtig guten Gegner"

Für die deutsche U 21-Nationalmannschaft steht das letzte Spiel des Jahres an. Nachdem die Mannschaft in Essen unglücklich gegen Belgien verlor, folgt nun am morgigen Dienstag (ab 18 Uhr) in Rijeka das Spiel gegen Kroatien. Vor der Partie hat U 21-Trainer Antonio Di Salvo und Torwart Dennis Seimen über die Vorbereitung und das Länderspieljahr gesprochen. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen gesammelt.

Antonio Di Salvo über...

... sein 50. Spiel als Trainer der U 21: Schöne Zahl, aber es ist auch nur eine Zahl. Wir freuen uns morgen auf das letzte Spiel des Jahres gegen einen richtig guten Gegner, der ebenfalls bei der Europameisterschaft dabei ist. Die Qualität der Mannschaften haben wir bereits gegen Belgien gesehen. Genau das erwartet uns auch gegen Kroatien.

... die Vorbereitung: In den letzten Wochen hat es hier viel geregnet. Deshalb waren wir auf der Suche nach einem Trainingsplatz und haben glücklicherweise jetzt einen gefunden. Wir werden schauen, in welchem Zustand sich der Rasen befindet und hoffentlich ein gutes Training absolvieren. Uns wurde auch ein Kunstrasenplatz angeboten. Da wir das Spiel ebenfalls auf Rasen absolvieren, wäre dieser nicht optimal gewesen. Ob wir unsere Trainingsinhalte noch reinbekommen oder es lediglich eine Ballgewöhnung wird, werden wir sehen. Eine gute Nachricht gibt es vorab: Alle Spieler sind gesund.

... Muhammed Damar: Er ist mit viel Selbstvertrauen angereist, das nach dem Spiel nicht weniger geworden ist. Ich habe nach der Partie mit ihm gesprochen. Er hat gut gespielt, gute Aktionen gezeigt und hat immer wieder den Ball gefordert. Man hat seine Spielfreude immer wieder gespürt. Es gibt immer Dinge, die er besser machen kann, aber darüber haben wir ebenfalls gesprochen. Er kann mit seiner Leistung trotzdem zufrieden und weiterhin gut gelaunt sein.

... Ivica Olic (Trainer Kroatien U 21) und die kroatische Mannschaft: Er kennt den deutschen Fußball gut, wahrscheinlich sogar etwas besser, als ich den kroatischen Fußball kenne. Kroatien hat eine gute und spielstarke Mannschaft. Sie haben eine gute Qualifikation gespielt und im Verlauf auch nur drei Gegentore kassiert.

... das Fazit des Länderspieljahres: Da das letzte Spiel noch nicht stattgefunden hat, halte ich mich erstmal zurück. Wir können trotzdem bereits auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Im März und September haben wir die Spiele gewonnen, die wir gewinnen mussten. Gegen Belgien war mindestens ein Unentschieden drin, aber für uns ist wichtiger, dass wir Fokusthemen wie aggressives Pressing, gut umgesetzt haben. Wir haben gegen Belgien leider zwei billige Gegentore kassiert. Das habe ich der Mannschaft auch so kommuniziert. Beide Gegentore waren vermeidbar. Trotzdem waren wir in dem Spiel die dominantere Mannschaft. Die Partie zeigt uns, dass man auf dem Level keine Fehler machen darf. Daraus werden wir lernen.

Dennis Seimen über...

... die Stimmung in der Mannschaft: Die Stimmung ist trotz der Niederlage gegen Belgien weiterhin gut. Wir bleiben positiv und haben eine positive Atmosphäre. Gegen Belgien haben wir ein gutes Spiel gemacht, auch wenn es am Ende nicht erfolgreich gelaufen ist.

... seine Vorfreude auf das Spiel: Für einen Torwart ist Selbstvertrauen enorm wichtig. Meine Verletzung in der Vorbereitung hat mich zurückgeworfen. Im Verein konnte ich zuletzt bereits Spiele absolvieren und habe Fortschritte gemacht. Ich freue mich, auch hier der Mannschaft helfen zu können.

... die bisherige Saison: Es waren turbulente Monate. Es ist so viel passiert, dass ich gar nicht darüber nachdenken konnte, was genau alles passiert ist. Ich habe mir viel vorgenommen und war froh darüber nach der letzten Länderspielperiode wieder auf dem Platz stehen zu können. Im Verein habe ich inzwischen ein paar Spiele absolviert und befinde mich auf einem guten Weg. Ich bin sehr froh, auch hier nochmal zwei Spiele zu bekommen.

... die Gegentore gegen Belgien: Als Torwart kassiert man natürlich nicht gerne Gegentore, vor allem nicht zwei. Trotzdem kann man sagen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Wir müssen konsequenter sein und keine Fehler machen.