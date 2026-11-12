Di Salvo vor Belgien: "Wir wollen Dinge ausprobieren"

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die EM 2027 in Albanien und Serbien stehen für die U 21-Nationalmannschaft zum Jahresabschluss noch zwei Länderspiele auf dem Programm. Am Freitag trifft die Mannschaft in Essen auf Belgien, am Dienstag folgt das Spiel gegen Kroatien in Rijeka (beide ab 18 Uhr live auf Pro/MAXX und auf Joyn). Vor der Partie gegen Belgien hat U 21-Trainer Antonio Di Salvo und Verteidiger Joshua Quarshie über die personelle Lage und die Ziele für die beiden Länderspiele gesprochen. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen gesammelt.

Antonio Di Salvo über ...

… Mio Backhaus: Mio Backhaus ist leider mit einer Verletzung an der Hand angereist und konnte deshalb nicht vollständig trainieren. Er ist bereits wieder auf dem Weg nach Freiburg.

… die Ausfälle von Hendry Blank und Nicolò Tresoldi: Hendry Blank und Nicolò Tresoldi sind im Training zusammengeprallt und haben beide eine Gehirnerschütterung. Beide hatten Kopfschmerzen. Da müssen wir den Protokollen folgen, deshalb werden sie bei den Spielen nicht dabei sein. Bei uns steht der Spieler im Zentrum, beim Kopf dürfen wir kein Risiko eingehen. Ich hoffe, dass sie ihren Vereinen nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen.

… die Ziele nach der Qualifikation: Nachdem wir uns qualifiziert haben, wollen wir Dinge ausprobieren. Wir wollen uns im Pressingverhalten verbessern, darauf lag jetzt auch der Fokus.

… das Vertrauen der Bundesligatrainer: Es ist ein Qualitätsmerkmal, wenn Bundesligatrainer den Spielern vertrauen. Das ist ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auch in der Ausbildung.

… die Länderspiele: Die Testspiele haben einen hohen Stellenwert. Wir wollen sehen, ob wir besser sind als Belgien und Kroatien. Beide sind auch Gruppensieger geworden.

… den Kader: Einige Spieler haben sich verletzt. Wir müssen die Balance finden und so weit wie möglich vielen Spielern Einsätze geben.

… die Kapitän-Frage: Joshua ist ein Führungsspieler, er ist eine Möglichkeit. Wir werden uns da Zeit nehmen und in Ruhe eine Entscheidung treffen.

Joshua Quarshie über ...

… Kollegen und speziell die Begegnung mit Tom Ritzy Hülsmann: Es macht immer Spaß die Jungs hier bei der U 21 zu treffen. Ritzy ist echt groß, also ich bin ja schon groß, aber er ist da schon nochmal eine andere Kategorie, er ist schon eine Erscheinung.

… die Ausfälle: Ausfälle sind schwer zu verkraften. Aber jeder hat so viel Qualität, dass man gewisse Sachen kompensieren kann. Ich mache mir jetzt keinen so großen Kopf. Wir haben immer noch eine starke Mannschaft, und das werden wir morgen auf den Platz bringen.

… sein "Heimspiel": Mein jüngerer Bruder spielt derzeit bei RWE und pendelt grade zwischen der U 19 und den Profis. Ich komme ja aus Duisburg, also unweit von Essen, meine Familie wird morgen im Stadion sein. Ich freue mich auf das Stadion, da ist immer gute Stimmung, ich bin sicher, dass wird morgen auch so sein.