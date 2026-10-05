Di Salvo: "Ich freue mich auf die Stimmung"

Für die deutsche U 21-Nationalmannschaft steht am morgigen Dienstag (ab 18 Uhr, live bei ProSiebenMAXX und auf Joyn) das abschließende Spiel der EM-Qualifikation gegen Georgien auf dem Programm. Vor der Partie in der Schüco Arena in Bielefeld, bei der mehr als 17.000 Fans dabei sein werden, haben Cheftrainer Antonio Di Salvo und Innenverteidiger Joshua Quarshie auf der Pressekonferenz über die Vorbereitung auf das Duell gesprochen.

Antonio Di Salvo über...

... die letzten Tage: Wir haben tolle Bedingungen hier mit guten Plätzen. Wir haben ein intensives Training gehabt in Bielefeld in der Arena. Der Rasen ist super, die Atmosphäre wird richtig, richtig gut. Ich habe gehört, dass wir über 17.000 Tickets verkauft haben, ich freue mich auf die Stimmung und das Spiel. Es ist immer schön, wenn das Stadion voll ist und uns viele Zuschauer anfeuern. Das ist Motivation und kein Druck.

... das Gruppenfinale: Wir arbeiten darauf hin, dass wir zuhause den Sieg einfahren und die Qualifikation perfekt machen. Wir werden mit vollem Selbstvertrauen und Fokus das Spiel angehen. Wir wissen, dass es ein besonderes Spiel wird, wir müssen gewinnen, um sicher durch zu sein. Wir wollen uns als Gruppenerster qualifizieren, mit den anderen Gruppenkonstellationen habe ich mich nicht wirklich beschäftigt.

... Gegner Georgien: Georgien hat sich bisher unter Wert verkauft, sie sind besser als die Punkte und der Platz, die sie haben. Sie haben uns im Hinspiel das Leben schwer gemacht.

... das Personal: Dass Tom Bischof zur A-Nationalmannschaft abreist, war ja vorher klar, er hat es auch super gemacht. Leider hat sich Noahkai Banks im Spiel gegen Malta verletzt, er hat ein bisschen was am Knie gespürt, was sich leider als schwerwiegende Verletzung herausgestellt hat. Linus Gechter musste auch abreisen, wir hatten eine kleine Grippewelle und ihn hat es heftiger erwischt. Wir haben dafür Cajetan Lenz, Tim Drexler und Nnamdi Collins nachnominiert.

... Louie Ben Farhat: Wir hoffen, dass er morgen am Start sein kann und wir die Spielgenehmigung von der FIFA bekommen. Sie muss bis heute Abend um 24 Uhr da sein. Das ist total bitter, wie es für ihn gelaufen ist, weil wir davon ausgegangen sind, dass es schneller geht. Der Fall ist bei der FIFA und wir hoffen, dass die Genehmigung heute noch kommt. Er hat gute Trainingseinheiten gehabt und sich super integriert. Die Unterlagen liegen alle vor, auch vom tunesischen Verband.

... seine Rückkehr in die Heimat: Wir hatten bisher in jedem Stadion optimale Voraussetzungen, das wird auch morgen der Fall sein. Wir spielen in meiner Heimat und es ist schön, dass Freunde und Familie vor Ort sein werden.

Joshua Quarshie über...

... Integration der neuen Spieler: Bei uns ist es einfach, sich zu integrieren. Jeder kennt jeden so ein bisschen, auch aus den Ligen. Wir sind viele junge Spieler und das ist nie ein Thema gewesen. Jeder fühlt sich hier wohl. Es ist auch die Aufgabe der Spieler, die schon länger dabei sind, den neuen etwas mitzugeben.

... die Kulisse: Aus Sicht eines Spielers ist es immer gut, Fans im Rücken zu haben. Jeder freut sich auf die Kulisse, viele Freunde und Familienmitglieder kommen. Wir haben alle sehr große Vorfreude.

... Nicolò Tresoldi: Jeder, der Nicolò kennt, weiß, dass er ein tiefenentspannter Typ ist, der den Fußball liebt. Egal, was man über ihn schreibt, er bleibt immer derselbe. Wir profitieren alle sehr von ihm.

... die EM-Teilnahme: Die EM würde uns allen viel bedeuten. Es wäre etwas Tolles, daran teilzunehmen und für viele eine Chance, sich zu zeigen. Vielen ist es sehr bewusst, dass sie, wenn wir morgen gewinnen, nächsten Sommer die Chance haben, am Turnier teilzunehmen.

... seine vielen Vereinswechsel: Bis jetzt war das gar kein Problem. Alle Stationen haben mich weitergebracht und mir eine Richtung gegeben, auch wenn sich meine Hoffnungen nicht immer erfüllt haben. Mit dem Schritt nach Österreich, wo ich spielen kann, kann ich jedem zeigen, was ich drauf habe. Ich bereue nichts, was passiert ist.

... seine Rolle im Team: Ich bin dankbar, dass ich die Spiele bis jetzt machen durfte. Das ist nicht selbstverständlich, es gibt viele gute Talente auf der Position. ich bin froh, dabei zu sein und sehe mich nicht als jemand Besonderen. Ich freue mich, dass ich der Mannschaft helfen kann und darf.