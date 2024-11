Di Salvo: "Eine Drucksituation, die uns sehr entgegenkommt"

Nach der vorzeitigen Qualifikation für die Europameisterschaft in der Slowakei im Sommer 2025 trifft die U 21-Nationalmannschaft morgen (ab 17 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Lodz auf den Gruppenzweiten Polen. Am Tag vor dem Spiel haben Cheftrainer Antonio Di Salvo und Jan Thielmann über die geglückte Qualifikation und Zukunftspläne gesprochen.

Antonio Di Salvo über...

...die Personalsituation: Leider konnten wir die Reise nach Lodz nicht vollständig antreten. Max Rosenfelder ist daheim geblieben. Er war im Vorfeld der Maßnahme schon angeschlagen und hat jetzt im Spiel einen Schlag auf den Fuß abbekommen. Maxi Beier fehlt ebenfalls. Er ist gestern mit einer Grippe aufgewacht. Da haben wir uns dazu entschieden, dass er zu Hause bleibt.

...die Stimmung in Lodz: Das ist genau das, was wir brauchen. Wir sind bereits qualifiziert. Das heißt aber nicht, dass wir das Spiel jetzt entspannt angehen können. Es wird keine künstliche Situation wie in einem Freundschaftsspiel, denn für Polen ist das Spiel weiterhin wichtig. Sie haben eine große Unterstützung hinter sich im Stadion. Insgesamt ist es eine Drucksituation, die uns sehr entgegenkommt.

... mögliche Personalwechsel: Wir haben nicht mehr so viele Spiele vor der EM. Die Spieler haben nicht mehr so viele Möglichkeiten, sich bei einem U 21-Spiel zu zeigen. Bis zur EM wollen wir uns als Mannschaft verbessern und steigern. Mir geht es darum, an unserem Spiel und unseren Prinzipen festzuhalten und einigen Spielern die Chance zu geben, sich in den Spielen zu präsentieren. Schon alleine deswegen, weil Maxi und Max ausfallen, wird es zu Rotationen kommen.

...die Pläne bis zur EM: Wir haben zwei Freundschaftsspiele für die Länderspielpause im November geplant. Das erste findet in Aachen statt. Wobei der Gegner noch nicht feststeht, da es ja kein Gegner sein kann, der noch Relegation spielen muss. Der Wunsch ist, dass das zweite Spiel in Frankreich stattfinden wird. Und der Plan im März wird sein, in der Slowakei zu spielen und zu Hause gegen Spanien. Wir hoffen, dass dies so möglich sein wird.

Jan Thielmann über...

...die geglückte Qualifikation: Es war nicht unser souveränstes Spiel. Dennoch waren wir froh, dass wir es am Ende alle geschafft haben. Wir sind richtig gut durch die Qualifikation marschiert. Die Vorfreude ist riesig. Für mich ist es die erste und einzige Chance, eine U 21-Europameisterschaft zu spielen. Einfach ein schönes Gefühl, dieses Ziel erreicht zu haben.

...Motivation nach der Qualifikation: Man muss sich immer Woche für Woche neu präsentieren. Das ist eine Plattform, die jeder nutzen sollte. Alle Spieler wollen nächstes Jahr mit zur Europameisterschaft. Hier eine gute Leistung zu zeigen, bleibt definitiv im Kopf. Wir als Mannschaft wollen den Polen keine Chance bieten und sie am besten nicht mit uns ins Turnier lassen.

...den Kölner Spielerblock: Dass drei meiner Kölner Kollegen dabei sein können, zeigt, wie gut der 1. FC Köln im Jugendbereich aufgestellt ist. Schauen wir mal, dass wir die Vier nächsten Sommer mitbekommen. Vielleicht werden es ja sogar fünf oder sechs.